Lucas Licht: "Sacando resultados de visitante te hace mucho más fuerte"

Primera “final” adentro. Talleres de Escalada se hizo fuerte en Sarandí, sacó adelante un partido bravo y este sábado como local se disputará la punta de la Primera B frente a Excursionistas. El entrenador Lucas Licht sabe que todavía queda un largo camino.

En un partido que se definió en el final, y en el que el árbitro Gastón Iglesias lo terminó antes por la batalla campal entre los jugadores, Talleres de Escalada se acomodó en la parte alta de la tabla.

En Sarandí. Talleres de Escalada le ganó a Arsenal sobre el final y volvió a la cima en la Primera B

“Partido duro en el que sabíamos que teníamos que levantar anímicamente. Los primeros 20 minutos nos costó, no podíamos agarrar la segunda pelota, en el segundo creamos las situaciones de gol. Es un envión anímico para las primeras finales que teníamos, creo que el resultado es lo más importante”, aseguró Lucas Licht en diálogo con Frecuencia Albirroja luego de que su equipo se repusiera del empate ante Atlético Ituzaingó y la derrota con Argentino de Merlo.

La campaña de Talleres de Escalada llama la atención por su producción como visitante, donde sacó 31 de los 56 puntos que ostenta en la Primera B . Tiene una eficacia del 68.89% sobre 15 fechas. Es el 1º en dicha condición superando a Villa Dálmine.

En ese sentido, el Bochi Licht destacó que “también las canchas nos ayudan, obviamente la nuestra va mejorando de a poco, pero cada vez que conseguimos jugar en estas canchas por ahí el juego es distinto que cuando jugamos de local. Es la realidad, de local nos tenemos que reponer, es la deuda que tiene este equipo, pero sacando estos resultados de visitante sabés que te hace mucho más fuerte”.

Talleres de Escalada se juega la punta ante Excursionistas

Talleres de Escalada, con su triunfo ante Arsenal (1-0) y Excursionistas, que hizo lo propio frente a Deportivo Laferrere (5-3), quedaron emparejados en 56 puntos, aprovechando que Deportivo Camioneros no pudo doblegar a Deportivo Merlo (0-0).

Sobre el duelo que se viene en el estadio Pablo Comelli, que tendrá público de ambas parcialidades, el DT expuso su punto de vista sobre el “mano a mano” que se viene por la punta en exclusividad.

“Todas para nosotros son finales, más cuando jugamos de local que tenemos rivales que se nos meten atrás, que tratan de contrarrestar nuestro juego de otra manera. Jugamos con un rival directo, que le tenemos que tratar de sacar ventajas de local, pero esta categoría demuestra que son todos duros, Camioneros no le pudo ganar a Merlo”, finalizó el entrenador del Albirrojo.