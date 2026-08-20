jueves 20 de agosto de 2026
Escribinos
20 de agosto de 2026
Este sábado.

A 157 años de su nacimiento, Banfield celebra el legado Pío Collivadino

A 157 años del nacimiento de Pío Collivadino, el museo que lleva su nombre, en Banfield, prepara una noche especial este sábado desde las 18.30.

El Museo Pío Collivadino en Banfield, prepara una noche especial este sábado desde las 18.30.

El Museo Pío Collivadino en Banfield, prepara una noche especial este sábado desde las 18.30.

A 157 años del nacimiento de Pío Collivadino, el museo que lleva su nombre, en Banfield, prepara una noche especial para homenajear la trayectoria de uno de los artistas fundamentales de la pintura argentina y celebrar la vigencia de su legado.

La propuesta será este sábado desde las 18.30, en el museo, ubicado en Medrano 165, Banfield. La actividad tendrá entrada gratuita, aunque será necesario reservar previamente a través de un enlace habilitado por la organización.

Lee además
Banfield celebró en las calles sus 153 años con música, gastronomía y actividades.
Sobre Maipú.

Banfield celebró en las calles sus 153 años con música, gastronomía y actividades
La monjita murguera le viene dando una impronta social a la iglesia. 
Bajo la lupa.

La Iglesia y los medios de comunicación: charla con la "monjita murguera" en Banfield

La jornada comenzará a las 18.30 con la charla "Pío Collivadino, pintor de la modernidad", a cargo de Rodolfo Giunta, profesor de Historia y doctor con especialidad en Arquitectura por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La exposición propone recuperar, a través de las pinturas de Collivadino, la transformación de Buenos Aires durante las primeras décadas del siglo XX. Avenidas, puertos, fábricas, trabajadores e inmigrantes aparecen como protagonistas de una ciudad que comenzaba a adquirir los rasgos de una metrópolis moderna.

Una nueva muestra permanente en el museo de Banfield

A las 19.30 tendrá lugar un brindis y la apertura de una nueva muestra permanente, que permitirá realizar un recorrido guiado por la vida y obra y obra del artista.

La propuesta se concretará a partir de un nuevo montaje de la colección y ofrecerá al público la posibilidad de acercarse a piezas que permiten comprender tanto su producción artística como su particular mirada sobre el paisaje urbano y los cambios sociales de su época.

El programa concluirá a las 20 con una gala lírica, que contará con piano y un dúo de voces integrado por José Bruno, Omar Meire y Angela Cascini.

La historia del Museo Pío Collivadino

El vinculo entre la obra de Collivadino y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora se remonta a 1984, cuando la institución recibió una donación por parte de la familia del arista, que nació en Buenos Aires el 20 de agosto de 1869 y murió en la misma ciudad el 26 de agosto de 1945.

El museo fue inaugurado el 20 de abril de 1992 con el objetivo de "preservar y difundir la obra y el pensamiento de Pio Collivadino como el primer artista plástico argentino que cambia la mirada del paisaje urbano".

Temas
Seguí leyendo

Banfield celebró en las calles sus 153 años con música, gastronomía y actividades

La Iglesia y los medios de comunicación: charla con la "monjita murguera" en Banfield

"Porque yo te amo": las Nenas se reunieron en Banfield para recordar a Sandro

Repararon 50 cuadras de empedrado en Lomas para preservar la identidad barrial

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La policía y su hija.
Tragedia.

Conmoción en Lomas: una policía mató a su hija y se suicidó

Las más leídas

Te Puede Interesar

Embelleciendo el lugar de trabajo de los Artesanos de Turdera. 
Iniciativa verde.

Los Artesanos de Turdera embellecieron la calle Suipacha y los vecinos lo replicaron