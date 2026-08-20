A 157 años de su nacimiento, Banfield celebra el legado Pío Collivadino

A 157 años del nacimiento de Pío Collivadino, el museo que lleva su nombre, en Banfield, prepara una noche especial para homenajear la trayectoria de uno de los artistas fundamentales de la pintura argentina y celebrar la vigencia de su legado.
A 157 años del nacimiento de Pío Collivadino, el museo que lleva su nombre, en Banfield, prepara una noche especial este sábado desde las 18.30.
A 157 años del nacimiento de Pío Collivadino, el museo que lleva su nombre, en Banfield, prepara una noche especial para homenajear la trayectoria de uno de los artistas fundamentales de la pintura argentina y celebrar la vigencia de su legado.
La propuesta será este sábado desde las 18.30, en el museo, ubicado en Medrano 165, Banfield. La actividad tendrá entrada gratuita, aunque será necesario reservar previamente a través de un enlace habilitado por la organización.
La jornada comenzará a las 18.30 con la charla "Pío Collivadino, pintor de la modernidad", a cargo de Rodolfo Giunta, profesor de Historia y doctor con especialidad en Arquitectura por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La exposición propone recuperar, a través de las pinturas de Collivadino, la transformación de Buenos Aires durante las primeras décadas del siglo XX. Avenidas, puertos, fábricas, trabajadores e inmigrantes aparecen como protagonistas de una ciudad que comenzaba a adquirir los rasgos de una metrópolis moderna.
A las 19.30 tendrá lugar un brindis y la apertura de una nueva muestra permanente, que permitirá realizar un recorrido guiado por la vida y obra y obra del artista.
La propuesta se concretará a partir de un nuevo montaje de la colección y ofrecerá al público la posibilidad de acercarse a piezas que permiten comprender tanto su producción artística como su particular mirada sobre el paisaje urbano y los cambios sociales de su época.
El programa concluirá a las 20 con una gala lírica, que contará con piano y un dúo de voces integrado por José Bruno, Omar Meire y Angela Cascini.
El vinculo entre la obra de Collivadino y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora se remonta a 1984, cuando la institución recibió una donación por parte de la familia del arista, que nació en Buenos Aires el 20 de agosto de 1869 y murió en la misma ciudad el 26 de agosto de 1945.
El museo fue inaugurado el 20 de abril de 1992 con el objetivo de "preservar y difundir la obra y el pensamiento de Pio Collivadino como el primer artista plástico argentino que cambia la mirada del paisaje urbano".