A 157 años de su nacimiento, Banfield celebra el legado Pío Collivadino

El Museo Pío Collivadino en Banfield, prepara una noche especial este sábado desde las 18.30.

A 157 años del nacimiento de Pío Collivadino , el museo que lleva su nombre, en Banfield , prepara una noche especial para homenajear la trayectoria de uno de los artistas fundamentales de la pintura argentina y celebrar la vigencia de su legado.

La propuesta será este sábado desde las 18.30, en el museo, ubicado en Medrano 165 , Banfield. La actividad tendrá entrada gratuita, aunque será necesario reservar previamente a través de un enlace habilitado por la organización.

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La jornada comenzará a las 18.30 con la charla "Pío Collivadino, pintor de la modernidad", a cargo de Rodolfo Giunta , profesor de Historia y doctor con especialidad en Arquitectura por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La exposición propone recuperar, a través de las pinturas de Collivadino, la transformación de Buenos Aires durante las primeras décadas del siglo XX. Avenidas, puertos, fábricas, trabajadores e inmigrantes aparecen como protagonistas de una ciudad que comenzaba a adquirir los rasgos de una metrópolis moderna.

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Una nueva muestra permanente en el museo de Banfield

A las 19.30 tendrá lugar un brindis y la apertura de una nueva muestra permanente, que permitirá realizar un recorrido guiado por la vida y obra y obra del artista.

La propuesta se concretará a partir de un nuevo montaje de la colección y ofrecerá al público la posibilidad de acercarse a piezas que permiten comprender tanto su producción artística como su particular mirada sobre el paisaje urbano y los cambios sociales de su época.

El programa concluirá a las 20 con una gala lírica, que contará con piano y un dúo de voces integrado por José Bruno, Omar Meire y Angela Cascini.

La historia del Museo Pío Collivadino

El vinculo entre la obra de Collivadino y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora se remonta a 1984, cuando la institución recibió una donación por parte de la familia del arista, que nació en Buenos Aires el 20 de agosto de 1869 y murió en la misma ciudad el 26 de agosto de 1945.

El museo fue inaugurado el 20 de abril de 1992 con el objetivo de "preservar y difundir la obra y el pensamiento de Pio Collivadino como el primer artista plástico argentino que cambia la mirada del paisaje urbano".