miércoles 07 de octubre de 2026
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7 de octubre de 2026
Emotivo

Soledad Pastorutti le cantó "Brindis" a Lionel Messi y terminaron abrazados

Soledad Pastorutti dio el presente en el Monumental y le cantó "Brindis" a Lionel Messi. La cantante y el futbolista terminaron abrazados.

Soledad Pastorutti y Lionel Messi.&nbsp;

Soledad Pastorutti y Lionel Messi. 

Mientras la cantante nacida en Arequito interpretaba su canción, el público acompañó desde las tribunas del Monumental. Al finalizar, Soledad Pastorutti se acercó a Lionel Messi y ambos protagonizaron un emotivo abrazo sobre el campo de juego.

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La cantante continuó entonces con los últimos versos junto a los hinchas que coparon el Monumental. La imagen del abrazo se convirtió en una de las postales de una noche.

Luego de unos minutos del emotivo encuentro, la artista se acercó a Antonela Roccuzzo y también se fundió en un abrazo con rosarina.

Soledad Pastorutti y Lionel Messi.

Soledad Pastorutti y Lionel Messi.

Sergio Torres, otra de las sorpresas para Lionel Messi

Otro de los protagonistas musicales fue Sergio Torres, quien volvió a cantar acompañado por Grupo Cali. Su participación tuvo un significado particular por el vínculo previo entre su música y Lionel Messi.

El propio futbolista había mencionado al cantante santafesino cuando fue consultado sobre sus preferencias musicales. Aquella referencia tuvo una fuerte repercusión en redes sociales y llegó hasta el entorno del artista.

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