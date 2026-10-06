Las emotivas palabras de Lionel Messi en su despedida: "Fue un orgullo muy grande vestir esta camiseta"

En una noche cargada de lágrimas, ovaciones y una profunda emoción, Lionel Messi le puso punto final a su histórica etapa con la camiseta de la Selección Argentina . Tras disputar su último encuentro en el estadio Monumental, el capitán se paró frente al micrófono y abrió su corazón ante miles de fanáticos en lo que describió como el momento más complejo de su trayectoria futbolística.

Fiel a su estilo, el astro rosarino no quiso adjudicarse el éxito en soledad y comenzó destacando el compromiso de todos los futbolistas con los que compartió el vestuario albiceleste a lo largo de los años: "Todos los jugadores que tuve siempre dejaron todo por esta camiseta, me hicieron ser campeón del mundo, de América, Finalissima y todo lo que jugamos. Sabía que tenía guerreros al lado que dejaban la vida".

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Visiblemente conmovido por la atmósfera del estadio, Messi confesó la dificultad de asimilar el retiro internacional: "Seguramente me olvido de muchas cosas, es un momento muy difícil, voy a extrañar muchísimo jugar acá. Siempre recibí un cariño enorme, soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir".

Visiblemente conmovido por la atmósfera del estadio y con la voz entrecortada, el '10' comenzó exteriorizando los primeros pensamientos que se le vinieron a la cabeza al asimilar el final de una era: "Siento muchas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande vestir esta camiseta por más de 20 años".

A su vez, el astro rosarino confesó la enorme dificultad que le genera dar este paso al costado debido al amor incondicional que siente por el plano internacional: "Nunca dejé de luchar, de dar el máximo. Les juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar. Seguramente me olvido de muchas cosas, es un momento muy difícil, voy a extrañar muchísimo jugar acá. Siempre recibí un cariño enorme, soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir".

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Un mensaje de gratitud infinita para la hinchada

El capitán dedicó un tramo importante de sus palabras a los fanáticos argentinos, reconociendo el incondicional apoyo y los enormes sacrificios que realizaron para acompañar al equipo en cada rincón del planeta.

"Agradezco todo este tiempo. Siempre fui donde fui, estuvo la cancha llena haciendo un esfuerzo enorme viajar a todos lados; siempre somos locales en todos lados y eso nosotros lo sentimos", aseguró.

Asimismo, recordó con especial nostalgia las celebraciones obtenidas en el suelo local tras la histórica gesta de Qatar: "En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera, el haber vivido ese día después de haber sido campeón del mundo. Hasta el día de hoy veo el video y me emociono, fue algo espectacular, así que muchísimas gracias".

El día más triste de su carrera

Con la voz quebrada, el '10' oficializó su paso al costado, pero dejó en claro que su vínculo con los colores celeste y blanco seguirá intacto, ahora desde el rol de un hincha más: "Le digo adiós a la Selección y es el día más triste de mi carrera, lo voy a extrañar. Pero ahora voy a estar de ese lado bancando a estos chicos y a todo lo que venga, siempre unidos".

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Una advertencia para el futuro: blindar al grupo

Con la experiencia que le dieron los años de capitanía, Messi aprovechó para dejar un fuerte mensaje de cara a las próximas etapas de la Selección, remarcando la importancia de mantener la cohesión interna frente a las críticas externas: "Cuando nos juntamos somos más fuertes que cualquiera. Van a venir momentos duros y tenemos que estar acompañando más que nunca. Hay gente que quiere ver mal a la Selección y no hay que darle el gusto. Cuando no hay grupo fuerte es más difícil conseguirlo, por eso conseguimos todo lo que conseguimos".

Para cerrar una noche que quedará grabada en las páginas doradas del deporte mundial, el máximo ídolo del fútbol argentino se despidió con una frase que resume su eterno sentido de pertenencia: "Los quiero, los voy a extrañar y soy un agradecido a Dios de ser argentino".