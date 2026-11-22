Luego de una temporada donde Banfield no llegó a cumplir los objetivos, la cabeza está puesta en un 2027 donde las exigencias serán más importantes que las que tuvo en este año difícil desde todos los ámbitos de la institución.

Para eso, la dirigencia deberá primero confirmar al reemplazante de Pedro Troglio en la conducción técnica y, a partir de ahí, comenzar a delinear el plantel. Con esa incertidumbre se encuentran aquellos futbolistas a los cuáles se les vence el contrato en diciembre próximo.

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En total son ocho: el arquero Joaquín Molina ; el defensor Juan Luis Alfaro ; los volantes Lautaro Ríos, Favio Álvarez y Neyder Moreno ; los extremos David Zalazar y Federico Medina ; y el delantero Federico Anselmo . El caso de Nicolás Meriano está resuelto : el central adelantó que no llegó a un acuerdo con los directivos para extender el vínculo y volverá a Belgrano de Córdoba, club dueño de su pase.

Algunos tuvieron más rodaje que otros, pero la elección del nuevo entrenador será clave, puesto que quién sea el responsable de conducir los destinos del plantel tendrá la última palabra. Por eso, en la semana que comienza podría haber novedades concretas.

Federico Medina, juvenil de Banfield al que se le vence el vínculo.

Joaquín Molina es el tercer arquero por detrás de Diego Rodríguez y Gino Santilli. Los que más jugaron en el año con Pedro Troglio son Juan Luis Alfaro -más en el primer semestre- y David Zalazar. También el juvenil Federico Medina, sobre todo en el Torneo Clausura, donde el extremo oriundo de Lomas de Zamora participó en 12 partidos -nueve como titular-, más dos apariciones por Copa Argentina, torneo donde el Taladro avanzó hasta las semifinales.

La lista que podría ampliarse

En relación a temas contractuales, hay otros casos que serán minuciosamente evaluados de cara a la próxima temporada, como los mediocampistas Ignacio Pais, que perdió el puesto respeto al Torneo Apertura, y Thomas Rodríguez, prácticamente fuera de la consideración de ex entrenador. El quilmeño firmó por dos años más uno opcional, mientras que el chileno lo hizo por tres años.

Pedro Troglio se despidió el viernes del plantel, en los que fue el último día de entrenamientos. Volverán el sábado 26 de diciembre, con cuerpo técnico nuevo para una exigente pretemporada.