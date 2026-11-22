Banfield vive horas turbulentas. Con la salida de Pedro Troglio , quien rescinde su contrato y se marcha a Atlético Tucumán, desde la dirigencia encabezada por Matías Mariotto analizan los plazos a seguir para terminar de concretar la llegada del nuevo entrenador.

La situación financiera del club no es la mejor debido al atraso en los salarios hacia los empleados del club. De todas formas, ya está encaminado el desembarco de Pedro Troglio en Atlético Tucumán , quien ya dirigió su última práctica en Banfield el viernes, rescinde su contrato con el Taladro y así la dirigencia se ahorra un mes de contrato con el ahora ex entrenador del club.

Según la información brindada por el periodista Ángel Cabaña, en las próximas horas está pactada una reunión con Carlos Matheu para escuchar su proyecto. El actual entrenador de la Reserva de Independiente viene de salir campeón con el Rojo de la tabla anual de la categoría y tiene proyección pensando en la promoción de juveniles en el club.

De todos modos, no parece sencilla la salida de Carlos Matheu de Independiente para ser el nuevo entrenador de Banfield. La posibilidad de que Matheu se vaya pone en juego la continuidad del trabajo que encabeza en la Reserva de Independiente. El equipo acaba de ganar la tabla anual en una definición que se resolvió por goles a favor sobre Vélez, después de un cierre vibrante. Eduardo Tuzzio acompaña a Matheu como ayudante de campo.

Para el club, perder al entrenador tras la consagración significaría un cambio en la conducción de un equipo que acaba de alcanzar ese objetivo. Carlos Matheu llegó a Independiente en junio de 2025 y allí inició su primera experiencia como entrenador principal. Antes había sido asistente de Walter Erviti en Atlanta, Audax Italiano y Belgrano. Su paso por esos cuerpos técnicos precedió su trabajo al frente de la Reserva del Rojo.

El vínculo de Matheu con Banfield también viene de su etapa como jugador: tuvo un paso por el club hace una década. Su posible llegada al banco supondría así un regreso a la institución, esta vez en un rol distinto. Matheu también estuvo al frente del primer equipo de Independiente en dos partidos. Uno terminó con una victoria ante Lanús y el último de esos encuentros se jugó antes de la llegada de Jadson Viera. Esas conducciones fueron sus primeras experiencias al mando de la Primera del club.

Troglio rescinde su contrato con #Banfield y será el nuevo entrenador de A.Tucumán (el Taladro se ahorra un mes de sueldo). En las próximas horas hay pactada una reunión con Matheu para escuchar su proyecto. No llamaron a Falcioni y Domingo espera definiciones en Temperley. https://t.co/Qg98EPeCTS — Angel Cabaña (@angeldebanfield) November 20, 2026

Otros candidatos para suceder a Pedro Troglio

Otra de las posibilidades para reemplazar a Pedro Troglio sería la de un enroque con Julio César Falcioni. Sin embargo, desde la dirigencia no se comunicaron con el Emperador para otro regreso, por lo que parece descartado.

El otro candidato es Nicolás Domingo, quien actualmente dirige a Temperley. La campaña del ex futbolista de Banfield en el Gasolero no cumplió las expectativas, ya que el conjunto de Turdera se quedó afuera del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. El exvolante santafecino, de 41 años, tiene vínculo con Banfield, ya que cumplió dos ciclos como futbolista del Taladro. Llegó a mediados de 2013, se quedó hasta 2015 y formó parte del plantel que regresó de la mano de Matías Almeyda a Primera División. El regreso lo tuvo entre 2021 y 2022.