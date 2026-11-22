Talleres de Escalada sonrié porque logró el objetivo de instalarse en las semifinales del Reducido de la Primera B. El equipo dirigido por Juan Carlos Kopriva se impuso sobre Real Pilar en los penales por 4 a 3 y ahora enfrentará a Deportivo Armenio con la chance de alcanzar la gran final por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Para Talleres de Escalada no fue una tarea sencilla quedarse con la serie de cuartos de final, ya que en la ida fue derrota por 2 a 1 y en la vuelta consiguió una victoria con lo justo por 1 a 0 para llegar a la definición por penales.

En ese contexto, el entrenador Juan Carlos Kopriva analizó como se dio la serie ante el Monarca, cuales fueron los puntos positivos y negativos de Talleres de Escalada en los dos partidos y que hay que mejorar de cara al encuentro por las semifinales ante Deportivo Armenio.

El entrenador es consciente de la situación en la cual llegó al club. Tras reemplazar a Lucas Licht en medio del campeonato , el experimentado director técnico remarcó la rapidez con la que el grupo se adaptó a su idea de juego.

"Los muchachos se adaptaron a lo que les pedimos, en los dos partidos hicimos más que Real Pilar, hicimos los méritos para que quedarnos con la clasificación. Ellos vinieron a especular, solo tuvieron un remate al final del primer tiempo. Allá nos quedamos con las manos vacías por dos dos errores, por suerte llegó la justicia en los penales", apuntó.

El ex entrenador de Los Andes, entre otros, recordó a las víctimas tras el incendio en Remedios de Escalada y sostuvo: "Acordarse de la gente que la pasó muy mal y sin dudas una alegría imprescindible para Escalada". Además, remarcó: "Para el cuerpo técnico esta victoria es fuindamental, vinimos a trabajar para la cabeza del jugador, hay infinidad de jugadores que ya los he enfrentado, se podría haber peleado el título con más regularidad pero nos queda esta chance y queremos aprovecharla".

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Los merecimientos tras la clasificación de Talleres de Escalada y lo que viene

Por otra parte, Juan Carlos Kopriva valoró la entrega del equipo, aunque marcó un aspecto a mejorar: "Tuvimos más volumen de juego en el primer partido, nos está faltando en la definición. Tienen que adaptarse a lo que uno quiere pero lo que nos gustó es que el equipo tuvo una intensidad marcada desde el minuto uno. En líneas generales el trabajo fue excelente y se lo merecían".

Por último, comenzó a imaginar como puede llegar a ser la serie ante Deportivo Armenio por semifinales: "Vamos a enfrentar a un equipo que hace mucho vienen trabajando juntos, va a ser un desafío nuevo y vamos a ir a buscar el partido como hicimos siempre, no vamos a especular. Hay que corregir los pequeños errores que después terminan siendo determinantes en los partidos".