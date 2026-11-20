Talleres de Escalada quiere meterse en las semifinales del Reducido de la Primera B.

Con la serie abajo por un gol tras la derrota en el partido de ida, Talleres de Escalada afrontará este sábado desde las 15, el duelo más determinante de su temporada ante Real Pilar. Más allá de la exigencia propia de los cuartos de final del Reducido de la Primera B, el conjunto albirrojo llega con un desafío estadístico particular: nunca pudo derrotar al Monarca jugando en condición de local.

El historial entre ambas instituciones es sumamente breve y se estrenó recién en esta temporada 2026, luego de que coincidieran en la categoría. Hasta el momento se enfrentaron en tres oportunidades oficiales, con una paridad absoluta en los números generales: una victoria para Talleres de Escalada, una para Real Pilar y un empate, con tres goles convertidos por cada lado.

El antecedente negativo para Talleres en Escalada La única vez que se vieron las caras en el Pablo Comelli fue el 26 de abril de 2026, en el marco de la fecha número 13 del torneo regular. Aquella tarde, el equipo local no logró hacer pesar su localía y el encuentro terminó con un cerrado 0 a 0. En un trámite trabado y con pocas emociones frente a los arcos, el Tallarín sufrió además la expulsión de su volante Fernando Enrique a los 25 minutos del segundo tiempo, lo que terminó condicionando sus intenciones de quedarse con los tres puntos.

Curiosamente, la mejor versión de Talleres de Escalada frente al conjunto pilarense se vio en el estadio Carlos Barraza. En la segunda rueda del campeonato, por la fecha 34 (5 de septiembre de 2026), el elenco de Escalada redondeó una actuación sólida como visitante y se impuso por 2 a 0, gracias a los tantos de Matías Samaniego y Milton Cantero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Talleres (@clubtalleres) Sin embargo, el último cruce volvió a teñirse de festejo local en Pilar. El pasado 14 de noviembre, en la ida de esta llave de cuartos de final, Talleres de Escalada golpeó primero con un gol de Axel Arce a los 29 minutos del primer tiempo, tras capturar un rebote de Martín Perafán. Pero Real Pilar reaccionó en la segunda etapa y lo dio vuelta 2 a 1 con conquistas de Darío Leguiza y Valentín Mancini, resultado que dejó la eliminatoria abierta pero favorable a la visita. Este sábado, será la oportunidad para Talleres de Escalada de derribar el estigma y vencer a Real Pilar en su estadio. En caso de hacerlo por dos goles clasificará directamente a las semifinales del Reducido. De lo contrario, aparecerá la chance de los penales. Todo está por verse y por definirse pero la ilusión es la de romper la racha negativa.

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