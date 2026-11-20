Tras poco más de un año y medio al frente del primer equipo, Pedro Troglio le puso punto final a su etapa como director técnico de Banfield. Este viernes por la mañana, el entrenador se acercó al predio de Luis Guillón para despedirse personalmente de los futbolistas y empleados del club, luego de haber acordado de palabra la rescisión anticipada de su contrato, cuyo vencimiento original estaba previsto para diciembre.

La salida del director técnico de 61 años se precipitó tras la reciente eliminación del Taladro en las semifinales de la Copa Argentina frente a Boca (3-0 en Mendoza). Con la competencia oficial ya finalizada para la institución hasta 2027 —tras concluir en el 12° puesto de su zona tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura—, ambas partes consideraron que lo más conveniente era cerrar el vínculo de inmediato para comenzar a planificar la próxima temporada.

El ciclo de Pedro Troglio en Banfield estuvo atravesado por un complejo contexto institucional y económico. A lo largo de su gestión, el cuerpo técnico debió convivir con atrasos salariales, inhibiciones que condicionaron el armado del plantel en los mercados de pases y la salida de jugadores importantes. Sin embargo, logró mantener al equipo alejado de la zona de descenso en su primer año y protagonizó una destacada campaña en la Copa Argentina 2026, dejando en el camino a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Midland y Deportivo Riestra.

Con su desvinculación ya encaminada, el futuro del entrenador oriundo de Luján continuará en la Liga Profesional : tiene todo acordado de palabra para asumir en Atlético Tucumán hasta diciembre de 2027, donde ocupará el lugar que dejó vacante Julio César Falcioni. Por su parte, la dirigencia de Banfield ya evalúa alternativas para sucederlo de cara a un 2027 exigente en la tabla de promedios, con nombres como el propio Julio César Falcioni, Nicolás Domingo y Carlos Matheu en carpeta.

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Los números de Pedro Troglio en Banfield

Desde su debut en abril de 2025 (victoria 3-1 ante Central Córdoba en el cierre del Apertura) hasta su último partido ante Boca en noviembre de 2026, el entrenador dirigió un total de 55 encuentros oficiales: de los cuales ganó 19, empató 12 y perdió 24.

Con una efectividad del 38 por ciento de los puntos en disputa, el mejor resultado que alcanzó el ciclo de Pedro Troglio fue haber llegado a las semifinales de la Copa Argentina. Atravesando diferentes turbulencias, fue un proceso que estuvo marcado por la irregularidad, la salida de jugadores en medio de las competencias y un desgaste pronunciado con la dirigencia que decretó el final de su etapa en Banfield.

Este viernes, Pedro Troglio dirige su última práctica como DT de Banfield y se despide de los jugadores. Luego, el plantel quedará licenciado hasta que el nuevo entrenador defina la fecha de regreso a los entrenamientos.