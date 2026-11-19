Darío Cvitanich ilusiona a los hinchas de Banfield con un posteo en redes sociales.

Mientras Banfield vive un proceso de reconstrucción tras la segura salida de Pedro Troglio como entrenador, algunos comienzan a aventurar lo que será el próximo año. En el medio de todo eso, apareció una publicación en la red social X que vincula a Darío Cvitanich con un probable regreso al Taladro a sus 42 años de edad.

Todo comenzó con un posteo en X del periodista Tin Insaurralde, quien trabaja en Canal 26 y AZZ en Stream, hablando sobre el regreso de Ronaldinho al fútbol, ya que el astro brasileño fue noticia tras volver a la actividad a sus 46 años con la camiseta del Ravenna de Italia en la Serie C de aquel país.

En ese marco, el periodista que cubre la actualidad de Banfield en AZZ en Stream, hizo una pregunta comparando la vuelta de Ronaldinho con un hipotético regreso de Darío Cvitanich a Banfield a sus 42 años. La respuesta del ex atacante de Banfield no tardó y el ex goleador del Taladro ilusionó a más de un fanático del Taladro. No se achicó, lejos de hacerse el distraído.

@Daricvitaok Volvió Dinho a los 46 años, por qué no vuelve Dario a los 42? Te extrañamos — Tin Insaurralde (@tin_insaurralde) November 18, 2026 Qué dijo Darío Cvitanich sobre un probable regreso a Banfield Darío Cvitanich es un ex futbolista e ídolo histórico de Banfield. Debutó en el 2003, se consagró como el quinto máximo goleador del club con 66 goles y se retiró profesionalmente el 17 de mayo de 2022.

Luego de que el periodista Tin Insaurralde posteó: "Volvió Dinho a los 46 años, por qué no vuelve Darío a los 42?, te extrañamos". La respuesta de Darío Cvitanich no tardó en llegar, dado que el ex futbolista de Banfield replicó: "Y si me das un mes y medio ojo ehhh". De esta manera, entre una humorada y la posibilidad concreta se abrió la puerta para que el último goleador de la historia de Banfield ilusione con un regreso. Hoy alejado del verde césped, Darío Cvitanich está en boca de todos en Banfield.

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