La familia de Darío Cvitanich contra Chechu Bonelli: "Las pelo... que decís"

En medio de otro escándalo, Chechu Bonelli contó que no se entera de las inasistencias de sus hijas al colegio cuando están con su papá, Darío Cvitanich , y que recién se entera cuando llega el registro de faltas.

Ante esto, el exfutbolista compartió capturas de los informes de asistencia de las niñas de septiembre de 2026 para desmentir las acusaciones. En el reporte de una de sus hijas, donde figuraban cinco faltas sin justificar, el exfutbolista detalló los motivos punto por punto.

Se picó. El filoso posteo de Chechu tras el compromiso de Cvitanich con Ivana Figueiras

“Tres faltas por viaje, con aviso previo de dos meses, una porque mi hija más grande se sentía mal y ya tiene teléfono para comunicarse. Una porque decidimos irnos un día de paseo. Nadie jamás me va a hacer dudar de lo que soy como padre”, aseveró con firmeza.

Pero además, Sebastián, hermano de Cvitanich Darío, comentó en el video donde Chechu Bonelli hablaba de sus problemas de comunicación con su ex.

“Uh nena, pará un poco. ¿No se te ocurre otra cosa mejor para tener cámara que hablar de Darío?”, cuestionó Sebastián al defender a su hermano en medio de la interna familiar.

“Ya cansás, tus hijas ya están grandes y ven las pelotudeces que decís. Si realmente te importan, hacé las cosas más en privado”, lanzó Sebastián, revelando una posible realidad de sus sobrinas, que tienen 3, 11 y 13 años.

“No te olvides que estás hablando del padre y siempre fue, lejos, el que más se ocupó”, sentenció el hermano de Darío Cvitanich para echar más leña al fuego.

Cora de Barbieri, en Infama, aseguró que desde el entorno de Darío Cvitanich estarían cansados de escucharla a Chechu Bonelli hablar sobre el ex Banfield. “No les gustó que se exponga a las chicas”, explicó el periodista en el ciclo de América TV sobre una intimidad de la interna familiar.

La respuesta de Chechu Bonelli

Luego, Cora de Barbieri habló con Chechu Bonelli sobre este conflicto. “Yo lo dije desde el lado de mi vivencia como madre porque comparto una crianza con mi exmarido, pero no lo hice con la intención de herirlo o tratarlo de mal padre, sino que dije que él tiene independencia para ser papá”, le manifestó la periodista.

“Evidentemente, otras personas lo pudieron haber tomado de otra manera”, expresó, sin dar especificidades sobre a quién se refería en particular.

Cora de Barbieri reveló que Chechu Bonelli y Darío Cvitanich tienen firmado un acuerdo que indica que no pueden hablar del otro, de lo contrario, tendrían que pagar una multa. Entre tanto, el exfutbolista anunció su casamiento con Ivana Figueiras.