Con una visión extranjera, el italiano Riccardo Tafuro recorre los distintos barrios del Conurbano . Una de sus zonas favoritas es Lomas y contó que uno de los barrios que le faltaba recorrer de la zona era Turdera , donde estuvo el fin de semana y su video se viralizó de inmediato.

Tafuro es profesor nativo de italiano, productor de teatro y "caminador serial de barrios", como él mismo se autodefine. Desde que arribó a Argentina ha tenido una estrecha relación y cariño por el Conurbano ya que le gusta recorrerlo. Comenzó yendo a los partidos clásicos de fútbol y luego quiso ir más allá y recorrer calles, lugares, esquinas típicas.

"Fui este sábado a Turdera porque si bien conozco Lomas, me falta mucho por visitar. Turdera me pareció impecable, muy lindo y sobre todo muy tranquilo", contó sobre uno de los últimos reel que subió que ya obtuvo miles de reproducciones en su cuenta de Instagram @tafu.arg .

En el video muestra las cuadras más reconocidas de la zona, la plaza del centro de Turdera, la Iglesia y el Parque Finky que era uno de los espacios verdes con más ganas de visitar que tenía Riccardo y lo denominó como "el Central Park de Lomas" y sobre ese lugar, expresó: "El parque me pareció muy lindo y todo Turdera está muy bien cuidada".

En su reel cataloga a Turdera como un barrio residencial con un montón de espacios verdes para visitar. "Todavía me falta un pedazo importante de Lomas que recorrer porque quiero ir también a las zonas más profundas del Conurbano", señaló.

De Turdera a Fiorito y Budge

Si bien ha estado por las zonas más céntricas del Lomas, Riccardo no descarta ir a los barrios de Fiorito e Ingeniero Budge que son más alejados del centro.

"Lomas, me parece que es un lugar hermoso, o sea, tiene muchas partes muy lindas, pero siento que ahora debería ir a conocer los barrios de Fiorito y Budge, de los cuales me han hablado mucho y puede ser que este próximo fin de semana complete mi mi vuelta por Lomas de Zamora", confirmó.

Riccardo vive en el centro de Buenos Aires, pero por su trabajo como productor teatral comenzó a recorrer los barrios del Conurbano y así crear contenido en sus redes.

Sobre lo que le gustaría subir en un futuro, comentó que le gustaría profundizar en lo que hacen los clubes de barrio en el día a día. "Es algo que me llama la atención, más allá del fútbol en sí y poder mostrar cómo viven los vecinos y socios de Temperley, Los Andes o Banfield", admitió y agregó que también espera recorrer las sociedades de fomento que son otro gran punto de encuentro para los vecinos del Conurbano.

El interés por la zona Sur

El italiano comentó que los videos que realiza en la zona Sur son los más virales. "Noto que la gente se copa y hay interés por los reel que subo de esa zona y también sumo alumnos", detalló respecto al lugar y a sus clases de italiano que brinda en formato virtual.

También compartió que recibe muchas muestras de de cariño: "Me escribe mucha gente, siempre digo que a mí lo que más me gusta del Conurbano es Banfield, es el barrio que más me agrada por ahora".

"Me gustaría poder ir más seguido, pero bueno estoy como trabajando para estar un poco más libre. Las clases de italiano justamente me sirven para tener más libertad y estar menos anclado a un trabajo presencial y tradicional", comentó.

Sobre el contenido que va a subir adelantó que estuvo recientemente en Remedios de Escalada y en Adrogué. "La verdad que zona Sur me gusta mucho y no lo digo para caretearla, pero realmente me gusta, me transmite mucha paz. Me parece que se vive a un ritmo de vida un poco más tranquilo", concluyó con total sinceridad y con un vocabulario bien argento.

Mirá el video de Turdera: