En el barrio El Paredón , de Fiorito , viven 347 familias que van a tener mejoras fundamentales en su calidad de vida. El Municipio de Lomas de Zamora avanza con una obra de urbanización que incluye asfaltos, desagües, veredas y luminarias .

El proyecto integral de infraestructura urbana y saneamiento consiste en la ampliación del sistema de desagües pluviales y la puesta en valor de calles, veredas y espacios de circulación interna. Sobre Esquel, entre El Plumerillo y Reaño, ya hicieron más de 200 metros de pavimento e instalaron caños para ampliar el sistema de desagües y que el agua de lluvia circule hacia El Plumerillo y, desde ahí, hasta la Estación de Bombeo de Fiorito.

"Finalizamos la primera etapa de una obra histórica de urbanización que transforma profundamente el barrio donde antes las calles se inundaban y el agua entraba a las casas. Hoy esa realidad empieza a quedar atrás y, lo más importante, es que este camino lo construimos junto a los vecinos y vecinas que se organizaron y participaron para que se concreten estas mejoras", destacó la jefa de Gabinete, Sol Tischik, quien estuvo recorriendo los trabajos en el lugar.

En el barrio también construyeron 410 metros de cordón cuneta de hormigón, además de nuevos sumideros, cámaras de inspección para facilitar la limpieza y el mantenimiento de la red., conexiones domiciliarias y nuevas veredas para mejorar la circulación.

"Esta obra para nosotros es un montón y significa un desarrollo total para el barrio. También nos enseña que los sueños se cumplen y se hacen realidad cuando la comunidad participa y es persistente", destacó Pamela, vecina del barrio que luchó para que se haga el proyecto. "Mis hijos también van a disfrutar de la obra y eso no tiene precio", agregó.

En estos momentos se está desarrollando una nueva etapa del proyecto con el objetivo de ejecutar 130 metros lineales de desagüe mediante zanjas revestidas con estructuras premoldeadas y rejillas de hormigón que servirán para seguir reforzando la circulación del agua.

Lomas de Zamora: celebraron el cumpleaños del barrio 17 de Noviembre

El barrio 17 de Noviembre, de Budge, celebró su cumpleaños con un almuerzo para los vecinos. Desde el Municipio de Lomas y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires vienen llevando adelante un plan de urbanización que trajo mejoras significativas.

El proyecto incluyó la pavimentación de 70 cuadras para facilitar tanto la circulación como la conectividad del barrio que tiene más de 120 manzanas en la que viven 18 mil personas. También construyeron una red de desagües pluviales, hicieron conexiones eléctricas seguras en viviendas y comercios, y remodelaron espacios públicos con juegos, veredas, senderos, iluminación y forestación.

Otro logro histórico que se está impulsando en el barrio es la regularización dominial para la escrituración de las viviendas y que las familias cuenten con el título de su propiedad.