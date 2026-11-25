Ponen en valor los murales de Maradona en Solano, Burzaco y Claypole.

A seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, el Municipio de Almirante Brown destacó los murales que recuerdan al ídolo en distintos puntos del distrito. Las obras están ubicadas en San Francisco Solano, Burzaco y Claypole , y forman parte de las intervenciones artísticas que buscan preservar su legado.

Entre las intervenciones más destacadas aparece el mural Pelusa, ubicado sobre la calle Salaberry, entre Rawson y Begonia, en San Francisco Solano.

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Otro de los trabajos es Iluminado Maradona, que puede encontrarse en la intersección de la avenida Monteverde y Prieto, en Burzaco.

En Claypole, el homenaje tiene como protagonista una de las páginas más recordadas de la historia del fútbol argentino. Debajo del puente de la localidad, distintas columnas y paredes fueron intervenidas para recrear la histórica jugada de Diego y su gol frente a Inglaterra, durante el Mundial de México 1986.

A seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, el Municipio de Almirante Brown destacó los murales que recuerdan al ídolo.

La importancia popular de Maradona

Además de las expresiones artísticas en la vía pública, el distrito también reconoce al astro futbolístico en sus espacios deportivos. Desde 2020, el microestadio del Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia lleva el nombre de Diego Maradona.

Las intervenciones forman parte del Programa de Embellecimiento Urbano, impulsado por el Instituto Municipal de las Culturas Brown, que promueve la realización de propuestas artísticas en distintos espacios públicos.

En ese marco, también se encuentran los trabajos realizados recientemente en Don Orione, donde fueron pintados los tres tanques de la localidad con motivo de la visita del papa León XIV.