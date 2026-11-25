Mucho antes de que Funny Balloons se convirtiera en un reconocido local de Lomas de Zamora , Viviana Aranda ya encontraba en la decoración una manera de trabajar y desarrollar su creatividad. En los 90', mientras colaboraba en el restaurante de sus padres, lo ambientó para Navidad y atrajo la atención de los clientes, que le pidieron que decorara sus hogares.

Entre 1992 y 1999, cada diciembre se dedicó a armar árboles y distintas propuestas decorativas para las familias. "Todos los años lo que hacía era tener un extra para Navidad porque armaba arbolitos desde el primero hasta el 8 de diciembre en diferentes casas, en diferentes familias de Lomas", contó en diálogo con La Unión . Con el tiempo, también empezó a llevar al restaurante los elementos que usaba en sus trabajos: coronas para las puertas, ornamentos para las mesas y otros objetos que los clientes podían consultar.

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La actividad fue creciendo a partir de las recomendaciones. Viviana era autodidacta y no había realizado una formación específica en decoración, aunque a fines de los 90 hizo, junto a su esposo Javier , un curso de decoración con globos dictado por Sempertex en el Hotel Sheraton de Buenos Aires.

El nacimiento de su hija Martina , en el 2000 terminó de darle una nueva dimensión a esa experiencia. Cuando comenzó organizar el primer cumpleaños, se encontró con que en los cotillones de la zona no conseguía lo que estaba buscando. "Tuve que recorrer medio Buenos Aires para armar un cumpleaños más o menos como yo quería", relató.

La situación se repitió año tras año. Viviana continuó buscando productos, armando propuestas diferentes y pensando cada celebración de una manera particular, hasta que las madres de las compañeras de jardín de Martina empezaron a preguntarle quién había hecho las decoraciones y a incentivarla para que se dedicara a eso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Funny Balloons (@funnyballoonscotillon) "En 2007, la realidad es que los globos con helio acá en Zona Sur prácticamente no existían", explicó.

La novedad en Lomas de Zamora: los globos de helio

En 2007, Viviana encontró un local que consideró ideal para desarrollar el proyecto, junto con su marido decidieron apostarlo todo y vendieron un auto para reunir el capital necesario. Así nació Funny Balloons, el comercio de artículos para fiestas, decoración y globos con helio que desde 2022 funciona en Acevedo 302, esquina Portela.

Por aquellos años, los globos de helio todavía no tenían la presencia que tienen actualmente en las celebraciones de la zona. Desde Funny Balloons comenzaron a impulsar este tipo de decoración. "En 2007, la realidad es que los globos con helio acá en Zona Sur prácticamente no existían", explicó Viviana.

La propuesta fue creciendo junto con los cambios en las formas de celebrar, las redes sociales tuvieron un papel importante en esa transformación: Pinterest e Instagram hicieron que las tendencias de decoración que surgían en otros países llegaran cada vez más rápido. "Hoy abrís Pinterest y tenés lo último de lo último", señaló y explicó que mantenerse actualizado es uno de los desafíos permanentes del negocio.

Viviana y su hija Martina.

Reinventarse en pandemia: el impulso familiar y digital que renovó el negocio

Pero hubo un momento que puso a prueba todo lo construido durante años: la pandemia. El cierre del local de un día para otro, el desafío de sostener el negocio y afrontar los gastos sin poder atender al público de manera presencial.

Fue entonces cuando apareció una nueva alternativa dentro de la propia familia. Su hija, que en ese momento estudiaba Comunicación Digital y Diseño Interactivo, le propuso comenzar a ofrecer combos de globos para inflar y enviar por delivery. "Los globos fueron como el ícono más importante, pero armamos todo, una box de cumpleaños, y así logramos mantenernos y salir a flote", recordó.

La pandemia no solo permitió que el negocio encontrara una manera de sostenerse, sino que también marcó una nueva etapa para el emprendimiento. Después de ese período, su hija comenzó a involucrarse más y aportó sus conocimientos sobre redes sociales y comunicación digital.

Para Viviana, esa combinación entre la experiencia acumulada durante años y la mirada de una nueva generación se convirtió en una de las claves para seguir creciendo. "Todo esa influencia vino a renovar el aire absolutamente. Más el conocimiento, más el know-how (saber hacer) que ya teníamos del negocio", enfatizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Funny Balloons (@funnyballoonscotillon) Desde el 2022 se encuentra en Acevedo 302.

Las claves de un vínculo de casi dos décadas

A lo largo de casi 20 años, Funny Balloons también construyó su identidad a parir del vínculo con sus cliente. Viviana asegura que escucharlo y acompañarlo desde el comienzo de la planificación de una celebración fue fundamental para posicionarse. "Siempre haciendo el trabajo con amor y haciéndole un seguimiento al cliente desde el día uno, tratando de escucharlo y poner en práctica todo lo que nos pide", expresó.

El boca en boca también fue determinante, las recomendaciones construyeron una red que hizo que el negocio fuera conocido en Lomas. Además lo que los diferencia es que el trabajo comienza mucho antes de que una fiesta ocurra porque ayuda al cliente a pensar, a imaginar y a ver el resultado.

"Lo que más disfruto es la puesta en marcha de la fiesta, pensar desde el momento uno la propuesta que le vamos a hacer al cliente y ver el resultado. Es muy satisfactorio", subrayó.