Santi Maratea , que alcanzó una enorme popularidad a través de sus transmisiones en vivo en Instagram y sus colectas solidarias, anunció su retiro de las redes sociales con un video en el que sostiene que "se cansó de ser influencer".

“Simplemente voy a eliminar mi cuenta, que es la que construí durante más de 10 años y debe ser el activo más importante que construí en mi vida”, dice en los primeros segundos de su video en las redes sociales .

“Hace un tiempito que me di cuenta de algo y es que no quiero ser más influencer, no quiero vender más pistacho. Parece joda lo que estoy diciendo, pero para mí significa mucho”, expresó Santi Maratea.

En ese sentido, reflexionó sobre lo que las redes hicieron con su vida. “Hace un tiempo empecé a entender algo que en su momento me resultó muy incómodo de empezar a entender, que es que no quiero ser más un influencer. (..) Lo hice durante muchos años, me dio una vida increíble, y seguramente lo podría seguir haciendo por muchos años más porque me sale bien hacerlo. Pero simplemente ya no lo quiero”, explicó.

El influencer no vinculó su despedida con un fracaso y lo hizo como el fin de una etapa: “No estoy cerrando esta etapa porque siento que fracasó. Sino que la estoy cerrando porque siento que cumplió ya con su propósito”.

Por qué Santi Maratea abandona las redes

En medio del video, Santi Maratea explica que de ahora en más buscará poner su atención en un proyecto inspirador enfocado en salud infantil. “Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo. Y a construir mi fundación. Una fundación que se encarga principalmente de lo que es salud infantil. Y es un proyecto que en realidad ya arrancó”, compartió.

“No sé si mañana la fundación se va a convertir en lo que yo quiero que se convierta. Para ir en busca de todo lo que me daba felicidad o me hacía sentir pleno. Entonces obviamente me da bastante miedo. Pero yo estoy muy seguro de algo: no voy a conservar una vida que no quiero por miedo a que la próxima no funcione”, sostuvo. “Me llevo estos 10 años conmigo. Me llevo todo lo que viví, lo que aprendí y lo que construimos. Y me voy feliz”, cerró.