Lomas Canta en Comunidad es una competencia impulsada por el Municipio para descubrir nuevos talentos en el canto y darle la oportunidad a los vecinos de compartir su voz sobre un escenario. Como premio, los ganadores podrán dar un paso más en su camino artístico con la grabación de un demo y un videoclip.

El certamen tendrá dos categorías: una para vecinos de 11 a 16 años, y otra para personas de 17 años en adelante (sin necesidad de experiencia previa). La primera audición será el domingo 29 de noviembre, a las 10, en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) donde los participantes tendrán que cantar 30 segundos de una canción a elección y a capela (sin acompañamiento musical).

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La evaluación estará a cargo de un coach vocal que tendrá en cuenta la afinación, tono de voz, actitud escénica y potencial.

Los cantantes seleccionados pasarán a una segunda instancia del concurso que se desarrollará del 1 al 5 de diciembre en el Club Cultural de Lomas (Piaggio 653), Centro Cultural Darragueira de Banfield (Darragueira 275), Centro Cultural Fiorito (Presidente Perón y Recondo), Centro Cultural San José (Caaguazú y Anchoris) y en el Centro Cultural El Ceibo de Banfield (Rincón 565).

Las voces finalistas se encontrarán el sábado 12 de diciembre en la Plaza Grigera para disputar la gran final. Quien gane tendrá la oportunidad de grabar un demo y un videoclip, un gran premio para dar sus primeros pasos en la industria musical, mostrar su talento y comenzar a proyectar sus carreras artísticas.

Para participar hay que llenar este formulario. Hay tiempo hasta el 27 de noviembre y las bases y condiciones del concurso están disponibles en la web del Municipio.

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Se viene la final de Lomas Baila

Con las instancias barriales ya concluidas, Lomas Baila tendrá su gran final el próximo 28 de noviembre en la Plaza Grigera, en Lomas de Zamora. Allí competirán las parejas seleccionadas durante las audiciones realizadas en distintos puntos del distrito, en una jornada que definirá a los ganadores del certamen.

El jurado tendrá en cuenta distintos aspectos de cada presentación, entre ellos el ritmo, la coordinación de los integrantes y la técnica utilizada para ejecutar los pasos, giros y acrobacias.