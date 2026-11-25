Circo Ánima estrenará “Una Mágica Navidad” este viernes 27 de noviembre, a las 21, en el predio de Carrefour Maxi de Avellaneda , sobre Hipólito Yrigoyen 299. La producción, impulsada junto a Flavio Mendoza , reunirá acrobacias, música en vivo y tecnología en una propuesta familiar para las fiestas.

La propuesta de Circo Ánima se desarrollará en una carpa climatizada con una puesta escénica que recorrerá distintos paisajes navideños. El espectáculo buscará combinar entretenimiento y mensajes relacionados con el amor, la paz y la unión.

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El espacio estará instalado en el estacionamiento del Carrefour Maxi, en Avellaneda, y contará con una estructura cilíndrica de 46 metros de diámetro y 1.661 metros cuadrados cubiertos. La capacidad será de 1.600 espectadores.

Antes de ingresar, el público podrá recorrer una zona ambientada con opciones gastronómicas, merchandising y espacios para fotografías. En el interior habrá un sector VIP, sanitarios acondicionados, salidas de emergencia señalizadas y puntos de encuentro.

La producción incorporará una plataforma hidráulica en la parte trasera y una pasarela giratoria en el frente, recursos que permitirán sumar movimientos y diferentes perspectivas durante las funciones.

Un elenco internacional

El espectáculo contará con 35 artistas provenientes de distintos países, junto a un equipo técnico y de producción.

Flavio Mendoza, creador de propuestas como Stravaganza, Mahatma y Siddharta, participa en esta producción de Circo Ánima, que lleva el circo contemporáneo a una puesta especialmente preparada para las celebraciones de fin de año.

Entradas para Una Mágica Navidad

Las entradas anticipadas ya se pueden conseguir a través del sitio oficial de la compañía: circoanima.com.ar.

También está prevista la habilitación de una boletería en el predio de Carrefour Maxi, aunque no se informó la fecha en que comenzará la venta presencial.