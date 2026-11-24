Vecinos del barrio La Merced de San Vicente r ealizaron un corte sobre la Ruta 6 y lograron frenar un desalojo que afecta a familias de 17 manzanas. Los habitantes aseguran que son legítimos propietarios de sus terrenos.

Nadia Muñoz, una de las vecinas que participa del reclamo, explicó que hay familias que residen en el barrio desde hace más de 20 años y que accedieron a sus terrenos mediante boletos de compraventa o posesiones de tierras.

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Además, sostuvo que buena parte de los habitantes adquirió sus propiedades de esa manera y que el propio Municipio había impulsado campañas de regularización dominial para que pudieran obtener sus títulos de propiedad.

Según Muñoz, varias familias lograron escriturar a través de esos programas municipales, mientras que otras tenían sus trámites avanzados. Sin embargo, denunció que actualmente se están dando de baja escrituras ya otorgadas y otras que estaban próximas a salir.

Un conflicto que alcanza a 60 manzanas en San Vicente

La vecina indicó que el proceso de desalojo comprende inicialmente 17 manzanas, mientras que otras 43 se encuentran en trámite. De esta manera, el conflicto podría extenderse a un total de 60 manzanas del barrio.

La vecina indicó que el proceso de desalojo comprende inicialmente 17 manzanas, mientras que otras 43 se encuentran en trámite.

Los habitantes rechazan que La Merced sea considerado un asentamiento o que se trate de tierras tomadas. Insisten en que las familias llegaron a sus viviendas mediante operaciones de compraventa y cuestionan las medidas administrativas que, según denuncian, ponen en riesgo su permanencia.

La preocupación, además, se extiende a los terrenos de la Laguna de San Vicente y su reserva natural, cuya situación también genera inquietud entre los habitantes.

Mientras tanto, las familias mantienen el reclamo para defender sus viviendas y exigir respuestas sobre la situación de las escrituras y los trámites de regularización dominial.