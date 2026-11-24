Lomas Baila se prepara para la gran final del 28 de noviembre en Plaza Grigera.

Con las instancias barriales ya concluidas, Lomas Baila tendrá su gran final el próximo 28 de noviembre en la Plaza Grigera , en Lomas de Zamora. Allí competirán las parejas seleccionadas durante las audiciones realizadas en distintos puntos del distrito, en una jornada que definirá a los ganadores del certamen.

La propuesta impulsada por el Municipio de Lomas de Zamora convocó a vecinos mayores de 18 años, que participaron en dúos con coreografías de rock o country. Cada presentación debía tener una duración máxima de tres minutos.

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Durante las etapas previas, los participantes demostraron sus habilidades en diferentes escenarios del distrito. Las audiciones se realizaron en el Parque Diego Maradona de Fiorito, el Centro Cultural Babylonia de Budge, la Plaza Santa Marta y el Centro Catamarqueño de San José.

En la gran final se definirán los tres primeros puestos del certamen. Las parejas que alcancen esas posiciones recibirán un trofeo como reconocimiento a su desempeño.

Además, todos los finalistas obtendrán un certificado de participación, como cierre de una propuesta que buscó promover el baile y generar espacios de encuentro para los vecinos.

El jurado tendrá en cuenta distintos aspectos de cada presentación, entre ellos el ritmo, la coordinación de los integrantes y la técnica utilizada para ejecutar los pasos, giros y acrobacias.

La Plaza Grigera será así el escenario del último capítulo de Lomas Baila, que después de sus recorridas por los barrios tendrá su definición en el centro de Lomas de Zamora.

El jurado tendrá en cuenta distintos aspectos de cada presentación, entre ellos el ritmo, la coordinación de los integrantes y la técnica utilizada para ejecutar los pasos, giros y acrobacias.