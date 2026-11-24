Un joven beneficiado con un régimen de detención flexible por la Justicia de Lomas de Zamora violó la medida, escapó de un centro terapéutico y protagonizó un raid delictivo que terminó con dos muertos. Sobrevivió de milagro.

El adolescente, identificado como Rodrigo Sabao, de 18 años , se encontraba bajo la órbita del Juzgado de Garantías del Joven Nº 3 de Lomas de Zamora, que le había otorgado una medida alternativa menos restrictiva de privación de libertad para cumplir un tratamiento por consumos problemáticos .

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El sábado por la noche, el joven abandonó sin autorización la comunidad terapéutica Los Naranjos, en San Pedro. Lo hizo junto a otros dos internos de 17 y 18 años que también estaban alojados allí por disposición judicial. Tras fugarse, los tres salieron decididos a cometer un robo.

Los jóvenes interceptaron un Toyota Etios detenido en un semáforo del centro de San Pedro. Obligaron a bajar a las dos mujeres que viajaban en él y escaparon por la Autovía Nacional 8. Sin embargo, la muerte los encontró en el camino.

Choque fatal y dos muertos

El joven beneficiado por la Justicia de Lomas fue el único sobreviviente.

A la altura del kilómetro 118, el vehículo despistó, impactó violentamente contra la columna de un puente y se prendió fuego. Sabao fue el único sobreviviente: sólo sufrió algunas heridas leves. Los otros dos muchachos murieron calcinados, según informaron fuentes oficiales.

Los Bomberos Voluntarios de San Antonio de Areco encontraron el auto completamente incendiado, con dos fallecidos y el sobreviviente herido. Inmediatamente organizaron un operativo para trasladarlo al hospital de Capitán Sarmiento para realizarle curaciones.

Sabeo quedó inmediatamente aprehendido por orden del juzgado de Lomas de Zamora, por haber quebrantado las condiciones de su beneficio judicial. Además, se estableció que antes del choque fatal, los jóvenes habrían estado involucrados en otro robo en un hotel de la zona.