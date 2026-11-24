El papa Francisco reveló en sus diarios que vio al diablo en tres ocasiones.

El papa Francisco dejó escrito en sus diarios personales que estaba convencido de haber visto físicamente al diablo en tres oportunidades a lo largo de su vida y uno de esos episodios lo describió con una frase en la que indicó que lo miró “con ojos llameantes”.

Los relatos forman parte de un libro póstumo que reúne apuntes privados de Jorge Mario Bergoglio entre 1992 y agosto de 2024 y que se presenta este martes en cinco idiomas y 94 países.

El volumen, titulado El diario personal del papa Francisco, permite acceder a pensamientos que el pontífice argentino mantuvo reservados durante más de tres décadas y, entre sus páginas, aparecen experiencias religiosas, cuestionamientos personales, sentimientos de culpa y reflexiones sobre la vejez y la muerte.

Compartí esta nota en redes sociales:







