La Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan convocó a una movilización para este martes 24 de noviembre, a las 7, frente al establecimiento de la Ciudad de Buenos Aires. La medida es en rechazo a 10 despidos y 28 suspensiones que, según el sindicato, comenzaron a notificarse el viernes.

La convocatoria tendrá como punto de encuentro el acceso ubicado en Combate de los Pozos 1881. Además, los representantes sindicales anunciaron un acto y una conferencia de prensa para las 12, en el mismo lugar.

Las notificaciones por despidos comenzaron a llegar por correo electrónico el viernes a partir de las 18. De acuerdo con ATE , las medidas fueron dispuestas por el Consejo de Administración del hospital y llevan las firmas de Mariel Sánchez, César Avellaneda y Jorge Menehem.

El conflicto se origina en un sumario administrativo iniciado hace un año contra empleados que participaron de reclamos salariales y manifestaciones en defensa de la institución. El sindicato cuestionó el procedimiento y denunció que las autoridades avanzaron con las sanciones sin respetar los plazos reglamentarios para presentar reconsideraciones y apelaciones.

El reclamo por las sanciones y el presupuesto del Hospital Garrahan

Desde la organización gremial también señalaron que la Justicia rechazó las acusaciones incluidas en una denuncia penal presentada por las autoridades del hospital. En tanto, advirtieron que para aplicar sanciones contra representantes electos de ATE y de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) se necesita obtener previamente el desafuero sindical.

La delegación responsabilizó al ministro de Salud, Mario Lugones, y al Consejo de Administración por la situación. También denunció una reducción de más de $40.000 millones en el presupuesto del establecimiento, que estimó en un 8%, y cuestionó la falta de incorporación de trabajadores y de insumos.

Otro de los puntos señalados por los gremios está vinculado con el financiamiento. Según estados contables obtenidos por la APyT mediante un amparo judicial, los aportes del Estado nacional pasaron de $304.627 millones en 2024 a $252.077 millones en 2025, período en el que la inflación fue del 31,55%.

Además, la organización aseguró que la cantidad de trabajadores de enfermería se redujo de 2.000 a aproximadamente 1.350.

Frente a este escenario, ATE anticipó que promoverá una asamblea del equipo de salud, un cabildo abierto y una campaña nacional de solidaridad. También anunció la creación de un fondo de lucha para acompañar económicamente a los empleados alcanzados por las sanciones.