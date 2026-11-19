Firestone Llavallol: el SUTNA fue a la Justicia por el fin de la insalubridad.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino ( SUTNA ) i nició acciones judiciales para revertir la decisión del Ministerio de Trabajo bonaerense que afecta de forma directa a la planta de Firestone de Llavallol. La medida eliminó una condición laboral vigente desde hace décadas y generó preocupación entre los trabajadores por la exposición a sustancias utilizadas en la fabricación de neumáticos.

La resolución implica que los empleados del sector Banbury deberán pasar de jornadas de seis a ocho horas. Además, perderán el régimen jubilatorio diferencial que contemplaba la condición de insalubridad.

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El sector Banbury de la planta de Bridgestone Argentina, ubicada en Llavallol, partido de Lomas de Zamora, tiene reconocida la insalubridad desde 1957. Esa condición fue ratificada en 1974 e incorporó a todos los puestos de trabajo del área.

Desde el SUTNA cuestionaron que el Ministerio de Trabajo provincial haya dispuesto el cambio sin convocar previamente a la organización sindical. Según explicó Jorge Herrera, secretario de la Seccional Llavallol, el gremio se enteró cuando la empresa comunicó la resolución a sus empleados.

La compañía habría fundamentado el pedido de modificación en avances tecnológicos relacionados con la manipulación del Negro de Humo, un material utilizado en la producción de neumáticos.

Sin embargo, el sindicato puso en duda esos argumentos y aportó datos sanitarios que considera preocupantes. De acuerdo con sus registros, en los últimos 12 años se registraron 10 casos de cáncer entre trabajadores del sector Banbury, de los cuales siete terminaron en fallecimientos.

El reclamo de SUTNA llegó a la Justicia

Antes de avanzar por la vía judicial, representantes del SUTNA concurrieron al Ministerio de Trabajo bonaerense, en La Plata. Allí solicitaron explicaciones sobre el procedimiento, reclamaron que se revirtiera la decisión y pidieron una audiencia para discutir sus fundamentos.

Ante la falta de respuestas favorables, el gremio presentó un amparo. En el expediente, la Justicia ordenó realizar una pericia a cargo de un profesional designado por el magistrado, cuyo informe todavía está pendiente.

También requirió al organismo provincial que entregue la documentación correspondiente a la inspección realizada en la fábrica, las mediciones ambientales y los informes utilizados para fundamentar el levantamiento de la insalubridad.

Según Herrera, el sindicato no encontró constancias de que hubiera sido notificado sobre la inspección. Además, sostuvo que el expediente no contenía mediciones propias del Ministerio y que se habían utilizado registros aportados por Bridgestone.

Entre los elementos cuestionados aparecen las mediciones vinculadas con la presencia de Negro de Humo, vapores de aceites y partículas de caucho sintético en el ambiente laboral.

Mientras espera el resultado de la pericia y una definición judicial, el SUTNA insiste en que se revoque la resolución y se recuperen las condiciones laborales anteriores. El gremio también reclama que el Ministerio de Trabajo bonaerense convoque a una instancia formal de negociación.