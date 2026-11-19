El volante Juan Ignacio Silva finalizó su vínculo con Brown de Adrogué . A través de su cuenta de Instagram el oriundo de Berisso se despidió del plantel Tricolor y su futuro continuará en otro club a partir de la próxima temporada.

En la temporada de Primera B donde Brown de Adrogué tuvo tres cuerpos técnicos distintos, el mediocampista aportó su mejor versión con Jorge Vivaldo al mando del equipo y casi no fue tenido en cuenta en el tramo final por Adrián Czornomaz cuando atravesó el momento más crítico salvándose del descenso.

Declaraciones. Matías Sproat y el alivio por dejar a Brown de Adrogué en la Primera B: "Fue un desahogo"

“Se cierra una etapa, un placer haber vestido esta camiseta. Gracias a la gente que estuvo siempre, a mis compañeros, que me llevo amigos, utileros, médicos, kinesiólogos. Les deseo lo mejor para el 2027”, escribió el mediocampista.

Juan Ignacio Silva llegó como refuerzo a principios de 2026 con Pablo Nieva como entrenador . El DT duró apenas seis fechas en el cargo y el volante tuvo cuatro titularidades y no fue convocado en las siguientes.

Brown de Adrogué ya tiene tres bajas.

El ciclo de Jorge Vivaldo abarcó 29 partidos: Silva participó en 21 entre inicios e ingresos, además sus estadísticas marcan dos suplencias y seis ausencias. Ya con el Pirata Czornomaz en las siete jornadas finales sumó algunos minutos en dos encuentros, fue al banco una vez y en cuatro oportunidades no fue citado.

Se va de Adrogué con un gol en su cuenta personal: el 20 de junio marcó en la derrota por 4-2 frente a Argentino de Quilmes en el estadio Lorenzo Arandilla.

Contratos que quedan por revisar

Con Juan Ignacio Silva son tres las bajas pensando en la temporada 2027. Previamente el club anunció la de Matías Sproat, un histórico con más de 300 partidos en Brwn de Adrogué; mientras que Sebastián Giovini, tras dos años de pertenencia, también se despidió a través de sus redes sociales.

En materia de contratos, la dirigencia de Brown de Adrogué encabezada por el presidente Agustín Galeota deberá resolver la situación contractual de 16 futbolistas a los que se les vence el vínculo el próximo 31 de diciembre.