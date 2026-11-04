Matías Sproat y el alivio por dejar a Brown de Adrogué en la Primera B: "Fue un desahogo"

Brown de Adrogué sufrió más de la cuenta, pero cumplió su objetivo en la última fecha y evitó el descenso en la Primera B , lo que se convirtió en un “desahogo” para Matías Sproat , uno de los máximos referentes del plantel tricolor.

El mediocampista consideró que no lo tomaron como un “festejo” el logro conseguido gracias al triunfo ante Argentino de Quilmes , sino que significó “el desahogo de un año muy duro” en su segunda temporada en la tercera categoría del fútbol argentino. “La verdad que la pasamos mal, pero ya se terminó y ahora a descansar un poco la cabeza”, celebró.

En diálogo con Cadena Tricolor, Sproat se refirió puntualmente a lo que sucedió en el encuentro definitorio ante el Mate y reconoció que hubo “nerviosismo” en la previa, pero destacó la fortaleza del grupo para sacarlo adelante y puntualizó en Nicolás Meaurio , el héroe de la tarde.

“Los más grandes buscamos llevar un poco de tranquilidad, pero sabíamos lo que nos jugábamos y los nervios estaban. Por suerte lo fuimos llevando, creo que tuvimos las situaciones más claras y por suerte apareció Nico, que no venía teniendo un año bueno, para hacer el gol más importante de la temporada”, remarcó.

Brown de Adrogué mantuvo la categoría.

Con la salvación consumada y la tranquilidad de haber conservado la categoría, el mediocampista le envió un mensaje solapado a San Martín de Burzaco, que fue juez de esta definición. El Azul recibió en la última fecha a la UAI Urquiza, equipo que finalmente descendió a la Primera C a pesar de su victoria por 3-2 en el estadio Francisco Boga.

“Sabíamos lo que iba a pasar, y pasó. Lo bueno es que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Por eso, lo que hagan los demás no me interesa”, recalcó en rueda de prensa.

El mensaje para los hinchas de Brown de Adrogué

Matías Sproat les agradeció a los hinchas el acompañamiento a lo largo de esta “dura” temporada de la Primera B, pero marcó diferencias entre los que apoyaron y los que criticaron durante el camino.

“Al verdadero hincha que nos bancó todo el año, que vino y nos alentó, muchísimas gracias. Al que nos toma como parte política y lo usa para putear y esas cosas, nada”, concluyó, contundente, el mediocampista de Brown de Adrogué.