El partido del morbo: San Martín de Burzaco podría condenar al descenso a Brown de Adrogué

San Martín de Burzaco será juez en la definición de la Primera B.

De Brown de Adrogué , UAI Urquiza, Liniers y Defensores Unidos saldrá el segundo descendido de la Primera B en una última fecha atrapante, llena de emociones y que tendrá un actor muy particular: San Martín de Burzaco .

El Azul será uno de los jueces de esta definición, teniendo la posibilidad de condenar a su eterno rival a la cuarta categoría del fútbol argentino , en caso de que se produzcan una serie de resultados.

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El equipo dirigido por Federico Scurnik recibirá en el estadio Francisco Boga a la UAI Urquiza, quien hoy ocupa el anteúltimo lugar y se encuentra un punto por debajo del Tricolor, y por eso tendrá un rol clave en la última fecha.

La definición está muy reñida y cualquier cosa puede pasar: hay dos equipos (Brown y la UAI Urquiza) con posibilidades concretas de descenso , mientras que los otros ( Liniers y el CADU ) podrían caer a un desempate si no suman en sus respectivos partidos, siempre y cuando los dos más complicados consigan los tres puntos.

San Martin de Burzaco, con la posibilidad de condenar a Brown de Adrogué.

Por este motivo, ninguno se puede relajar y la última fecha tendrá todos condimentos, con una destacada participación de San Martín de Burzaco, el clásico rival del Tricolor. También tendrán un rol trascendental Deportivo Laferrere, rival del CADU y quien necesita ganar para clasificar al Reducido; Argentino de Quilmes, rival de Brown; e Ituzaingó, quien visitará a Liniers ya descendido a la Primera C.

Todos estos partidos se disputarán este lunes, desde las 15, de forma simultánea en un contexto donde cualquier cosa puede pasar.

San Martín de Burzaco, juez en la definición de Brown de Adrogué

Si el equipo de Scurnik le gana a UAI Urquiza en condición de local, le daría una gran ayuda al Tricolor de Adrogué, quien evitaría el descenso más allá de cualquier resultado.

La historia sería completamente diferente si el Furgón obtiene el triunfo y suma su segundo halago de la temporada en esa condición. De ser así, el equipo de Adrián Czonormaz necesitaría ganar para seguir en la Primera B.

En caso de igualdad en el Boga, Brown necesitaría un empate para asegurar su lugar en la divisional; si pierde, tendrían que disputar un partido desempate.

Las otras posibilidades de desempate no incluyen al Tricolor: si la UAI Urquiza (42) y Brown (43) ganan sus partidos, y Liniers (45) o CADU (45) pierden, podría haber hasta triple desempate.