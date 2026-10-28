Sandra Mihanovich criticó a Wanda Nara por ganar el Martín Fierro de la Música y Nora Colosimo respondió

La cantante Sandra Mihanovich salió al cruce y opinó del Martin Fierro de la música que recibió Wanda Nara, pero su mamá Norita respondió.

Tras ganar el Martín Fierro de la Música, Wanda Nara nuevamente quedó en el foco de la polémica, pero recientemente fue la cantante Sandra Mihanovich quien salió a hablar del tema y cuestionó la elección de APTRA por el reconocimiento a “Bad Bitch” como canción viral, pero fue la Nora Colosimo quien respondió.

Todo comenzó cuando en el programa LAM de América TV contaron que Mihanovich se había referido a Wanda en una entrevista y como Nora Colosimo es panelista del ciclo le pidieron su opinión luego de pasar la nota.

En la entrevista en un programa de streaming, la cantante dejó en claro su postura sobre el premio que le dieron a la empresaria. "¿Premiar como canción viral del año 2023 a Wanda Nara? Y ella encima agradece diciendo 'a sus colegas'… El Martín Fierro es un premio muy codiciado, todos se lo quieren ganar, pero también muy desprestigiado del otro lado”, dejó en claro Mihanovich.

Pero las declaraciones de la cantante con una extensa trayectoria no quedaron ahí, ya que aún fue más contundente al referirse a la decisión de la asociación: "Es un poco mucho".

La respuesta de la mamá de Wanda Nara en LAM

Más allá de sus cuestionamientos al premio, la hija de la periodista Mónica Cahen D'Anvers también se refirió a la carrera de Wanda en el mundo del espectáculo y diferenció sus distintas facetas profesionales. "Que sea influencer, que conduzca programas, bien. Ahora… Si quiere cantar que cante, el error no es de ella”, admitió con el derecho profesional que la avala.

Para explicar su postura, también realizó una comparación futbolística y defendió la idea de que cualquier persona puede animarse a cantar, aunque eso no implique necesariamente merecer una distinción de ese nivel. "Yo soy de las que piensa que todos podemos cantar, nadie se puede privar de hacerlo, pero es como darle el premio al mejor futbolista del mundo a Joaquín Galán, aunque juegue regio", manifestó visiblemente perturbada con la premiación.

Por eso, en medio de los dichos de Mihanovich fue la mismísima Nora Colosimo marcó: "Wanda no es culpable, ella misma lo dice y yo coincido. No sé en qué se basaron, por qué es una canción del 2023". Sin embargo, Norita volvió a dejar en claro su cansancio ante las constantes menciones a su hija y dio por terminado el tema con una frase directa: "Basta de Wanda".

Mirá lo que dijo Mihanovich: