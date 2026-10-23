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23 de octubre de 2026
Cifras.

Cuánto cobró Wanda Nara por protagonizar su nueva película y cuánto podría ganar extra

Se filtró el cachet de Wanda Nara por protagonizar ¿Querés ser mi hijo?, la película que llegó a los cines argentinos este jueves 22 de octubre.

Wanda Nara había contado que aumentó 10 kilos para interpretar a Lucía, su personaje en la historia.

Wanda Nara había contado que aumentó 10 kilos para interpretar a Lucía, su personaje en la historia.

Wanda Nara, en el estreno de la peli.

Wanda Nara, en el estreno de la peli.

Wanda Nara vuelve a ser noticia por su trabajo en el cine: según revelaron en el programa Sálvese Quien Pueda (SQP), la conductora habría recibido US$ 60.000 por protagonizar ¿Querés ser mi hijo?, el film que se estrena este jueves 22 de octubre en las salas argentinas.

La cifra fue difundida por el panelista Martín Salwe durante el ciclo de América TV, donde también se refirió a la posibilidad de que la protagonista obtenga ingresos adicionales según el desempeño de la película en la taquilla.

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De acuerdo con lo informado en el programa, el cachet inicial de Wanda Nara por el trabajo cinematográfico sería de US$ 60.000. Además, Salwe señaló que la recaudación por venta de entradas podría generarle otros US$ 60.000, aunque se trata de una proyección y no de una ganancia confirmada.

Cómo es la película de Wanda Nara

La conductora protagoniza ¿Querés ser mi hijo? junto a Agustín Bernasconi. El rodaje se realizó entre abril y mayo, con filmaciones en Uruguay y distintas locaciones de Argentina.

La película llegó a los cines este jueves 22, por lo que su desempeño comercial permitirá conocer si se cumplen las expectativas de recaudación mencionadas en SQP.

Wanda Nara y Agustín Bernasconi.

Wanda Nara y Agustín Bernasconi.

En el mismo programa, Salwe también comentó que, según una persona vinculada a la posproducción del film, se realizaron retoques digitales en una escena íntima. Sin embargo, no se brindaron precisiones sobre el alcance de esas modificaciones.

Por su parte, Wanda Nara había contado que aumentó 10 kilos para interpretar a Lucía, su personaje en la historia, y que se preparó especialmente para el papel.

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