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Charly García cumplió 75 años y sus fanáticos lo celebraron frente a su casa en Palermo

Cientos de fanáticos se reunieron frente a la casa de Charly García para cantarle, escuchar sus clásicos y emocionarse cuando salió al balcón.

Charly García cumplió 75 años y sus fanáticos lo celebraron frente a su casa en Palermo.

Charly García cumplió 75 años y sus fanáticos lo celebraron frente a su casa en Palermo.

Charly García celebró sus 75 años este viernes 23 de octubre y cientos de fanáticos se acercaron hasta la esquina de Santa Fe y Coronel Díaz, en el barrio porteño de Palermo, para homenajearlo. La convocatoria tuvo música en vivo, canciones de distintas épocas y un momento especial cuando el músico salió al balcón a saludar a la multitud.

El cumpleaños del referente del rock argentino se convirtió en un encuentro entre generaciones. Mientras una banda interpretaba sus canciones frente al edificio, los seguidores acompañaban los clásicos y algunos se pintaban el bigote, uno de los rasgos más reconocibles de su imagen.

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La aparición del músico en el balcón fue uno de los momentos más celebrados de la jornada. Desde la calle, los presentes le demostraron su cariño con aplausos y cantos.

Charly García, un legado que atraviesa generaciones

Entre los asistentes hubo fanáticos que crecieron con Sui Generis y otros que descubrieron su obra durante la infancia gracias a sus familias. La convocatoria también reunió a jóvenes que mantienen vivo su legado musical.

Nacho, de 23 años, llegó para celebrar al artista y destacó su importancia más allá de la música. Para él, García representa cultura, rock e historia.

Camila, que viajó desde Munro, también participó del homenaje y lo definió como un maestro y una figura fundamental para quienes crecieron escuchando sus canciones.

Otros seguidores llegaron desde localidades más alejadas, como Moreno. Uno de ellos contó que, después de salir de trabajar, tenía previsto quedarse hasta el amanecer para participar de la celebración.

El encuentro volvió a mostrar la vigencia de Charly García y la conexión que mantiene con su público. A 75 años de su nacimiento, sus canciones siguen convocando a personas de distintas edades, unidas por la admiración hacia uno de los músicos más influyentes del rock nacional.

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