viernes 23 de octubre de 2026
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22 de octubre de 2026
Polémica.

La lomense Noelia Barral Grigera, contra Javier Milei en los Martín Fierro de Radio: "No normalicemos..."

La docente de la UNLZ obtuvo el premio Martín Fierro de Radio 2026 a la mejor columnista política y apuntó contra el Javier Milei.

La lomense se destacó por su fuerte discurso en contra de Javier Milei al recibir el Martin Fierro.&nbsp;

La lomense se destacó por su fuerte discurso en contra de Javier Milei al recibir el Martin Fierro. 

La lomense, Noelia Barral Grigera ganó el Martin Fierro de Radio 2026 a la mejor columnista política y su discurso contra el presidente Javier Milei sorprendió a todos los presentes en la gala que la ovacionaron porque pidió que no se normalicen los dichos del primer mandatario.

La docente titular de la cátedra de Televisión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas subió al escenario y se despachó con un discurso que fue muy aplaudido por varios de los nominados ya que se refirió a los dichos de Milei contra los periodistas.

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Al recibir la distinción, agradeció "a la Universidad Pública”, pidió a sus colegas periodistas que no se normalice los insultos y agravios permanentes del presidente Milei, y destacó: "Somos parte de la discusión democrática, asumamos esa responsabilidad y no normalicemos lo que está pasando”.

La frase lapidaria en los Martín Fierro de Radio

La frase más contundente fue cuando dijo sin filtros: "No normalicemos que Milei nos diga mierdas humanas". Fue en ese momento donde muchos decidieron aplaudirla mostrándose a favor de sus dichos.

Tras dar sus primeros pasos en la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión (AUNO), Barral Grigera desarrolló una destacada trayectoria en radio, televisión, diarios y, últimamente, en programas de formato streaming.

En la actualidad, la lomense que es licenciada en Comunicación Social recibida en la UNLZ se desempeña en Radio Con Vos, El Destape y Se Viene.

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