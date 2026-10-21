jueves 22 de octubre de 2026
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21 de octubre de 2026
Accidente.

Un colectivo atropelló a dos mujeres en el centro de Lomas de Zamora

Ocurrió en la esquina de Sáenz y Manuel Castro, frente a la Plaza Grigera y el Municipio de Lomas. Las víctimas fueron hospitalizadas.

El accidente ocurrió en Sáenz y Manuel Castro.

El accidente ocurrió en Sáenz y Manuel Castro.

Un colectivo atropelló a dos mujeres en la zona céntrica de Lomas de Zamora. Las víctimas tuvieron que ser trasladadas de urgencia al hospital y una de ellas se encuentra en estado delicado.

El accidente ocurrió este miércoles por la tarde en el cruce de las calles Antonio Sáenz y Manuel Castro, frente a la Plaza Grigera. La colisión involucró a un colectivo de la empresa Yitos S.A.

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Según pudo averiguar La Unión, el colectivo embistió a dos mujeres que cruzaban por la mencionada esquina, provocándoles serias heridas. Enseguida tuvo que cortarse el tránsito y se desplegó un operativo de emergencia para asistir a las víctimas.

El colectivo involucrado en el accidente en Lomas.

El colectivo involucrado en el accidente en Lomas.

Operativo tras el accidente

En el lugar intervinieron dos ambulancias del servicio 107 de SEC Lomas, personal de Defensa Civil, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y efectivos policiales de la jurisdicción. Varios vecinos y peatones observaban de cerca.

Fuentes oficiales informaron a este medio que una de las mujeres sufrió una fractura de cráneo con pérdida de conocimiento, mientras que la otra tenía golpes en distintas partes del cuerpo. Ambas fueron trasladadas al Hospital Gandulfo.

Según se pudo reconstruir, el accidente sucedió cuando el colectivo estaba por doblar sobre Manuel Castro. Tras el traslado de las mujeres, el colectivo quedó detenido en esa esquina y la Policía quedó a cargo de la situación.

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