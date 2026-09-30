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30 de septiembre de 2026
Esta tarde.

Accidente en la estación de Lomas de Zamora: el tren atropelló a una mujer

Ocurrió este miércoles en la barrera de Boedo-Fonrouge. La víctima sobrevivió y fue rescatada con vida.

Accidente en la estación de Lomas de Zamora.

Accidente en la estación de Lomas de Zamora.

Una mujer fue atropellada por el tren en la estación de Lomas de Zamora. Fue rescatada con vida y trasladada de urgencia al hospital. El servicio funciona con demoras.

El accidente ocurrió este miércoles alrededor de las 18 en la barrera de Boedo-Fonrouge, a metros de la estación. La víctima fue embestida por una formación que venía desde Plaza Constitución y estaba por ingresar al andén 1.

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El tren no tuvo tiempo de evitar la colisión. De todas maneras, el maquinista frenó inmediatamente y la formación quedó detenida pocos metros después del ingreso a la estación.

Operativo y rescate en la estación de Lomas

Enseguida se organizó un complejo operativo en el lugar. Participaron los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas, personal de Trenes Argentinos y efectivos de la Policía Bonaerense, la Policía Federal y Gendarmería Nacional.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, la víctima fue “una chica de aproximadamente 30 años”, quien milagrosamente logró sobrevivir al impacto. “La trasladaron por ambulancia del Municipio al Hospital Gandulfo. Estaba con vida”, precisaron a este medio.

El accidente ocurri&oacute; en la barrera de Boedo, a metros de la estaci&oacute;n de Lomas de Zamora.

El accidente ocurrió en la barrera de Boedo, a metros de la estación de Lomas de Zamora.

Los pasajeros del tren tuvieron que descender por las vías. Además, el tren tapó por completo el cruce de barrera: el paso de vehículos quedó momentáneamente cerrado y los peatones tuvieron que cruzar por el puente peatonal de la estación.

A raíz del accidente, el servicio de los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley de la Línea Roca empezó a funcionar con demoras. Los trenes semirápidos que habitualmente circulan por el andén 1 tuvieron que ser desviados.

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