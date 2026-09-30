Accidente en la estación de Lomas de Zamora: el tren atropelló a una mujer

Una mujer fue atropellada por el tren en la estación de Lomas de Zamora. Fue rescatada con vida y trasladada de urgencia al hospital. El servicio funciona con demoras.
Ocurrió este miércoles en la barrera de Boedo-Fonrouge. La víctima sobrevivió y fue rescatada con vida.
Una mujer fue atropellada por el tren en la estación de Lomas de Zamora. Fue rescatada con vida y trasladada de urgencia al hospital. El servicio funciona con demoras.
El accidente ocurrió este miércoles alrededor de las 18 en la barrera de Boedo-Fonrouge, a metros de la estación. La víctima fue embestida por una formación que venía desde Plaza Constitución y estaba por ingresar al andén 1.
El tren no tuvo tiempo de evitar la colisión. De todas maneras, el maquinista frenó inmediatamente y la formación quedó detenida pocos metros después del ingreso a la estación.
Enseguida se organizó un complejo operativo en el lugar. Participaron los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas, personal de Trenes Argentinos y efectivos de la Policía Bonaerense, la Policía Federal y Gendarmería Nacional.
Según informaron fuentes oficiales a La Unión, la víctima fue “una chica de aproximadamente 30 años”, quien milagrosamente logró sobrevivir al impacto. “La trasladaron por ambulancia del Municipio al Hospital Gandulfo. Estaba con vida”, precisaron a este medio.
Los pasajeros del tren tuvieron que descender por las vías. Además, el tren tapó por completo el cruce de barrera: el paso de vehículos quedó momentáneamente cerrado y los peatones tuvieron que cruzar por el puente peatonal de la estación.
A raíz del accidente, el servicio de los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley de la Línea Roca empezó a funcionar con demoras. Los trenes semirápidos que habitualmente circulan por el andén 1 tuvieron que ser desviados.