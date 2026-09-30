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30 de septiembre de 2026
Todo mal.

El descargo de Candela Arizaga en las redes sociales: "Me grabaste sin mi consentimiento"

La influencer Candela Arizaga, en medio del escándalo con Facundo Moyano, publicó un fuerte descargo contra Diego Storto, su exabogado.

Candela Arizaga y Facundo Moyano.&nbsp;

Candela Arizaga y Facundo Moyano. 

En un escueto descargo en las redes sociales, Candela Arizaga sostuvo: “Qué peligroso hablar de ética cuando se juega con la privacidad ajena. Se cuentan versiones convenientes para agarrar un caso y después se pretende ocupar el lugar de víctima”.

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“Fui buena y decidí no denunciarte por grabarme sin mi consentimiento, mentirle a mi familia y a los medios. ¿Y resulta que ahora sos vos el que quiere manejarse judicialmente?”, aseguró la novia de Facundo Moyano, visiblemente indignada por lo ocurrido.

“Por suerte una cosa es el relato y otra muy distinta son las pruebas. Tendré que consultarle a mi abogado para ver cómo siguen las cosas”, cerró su posteo.

La bronca de Candela Arizaga

En el programa de Moria Casán, en El Trece, aseguraron que si bien en un primer momento se barajó la posibilidad de que el mensaje estuviera dirigido a Facundo Moyano, Pampa Mónaco y Gustavo Méndez afirmaron que el destinatario era Storto.

“Lo primero que hice ayer fue mandarle un mensaje a Candela. Me dijo que no era para Facundo sino para Storto. La misma protagonista me lo confirma”, aportó Gustavo Méndez sobre el tema.

Mientras que Pampa Mónaco recordó un detalle clave: “Él mismo le dijo a los medios que tenía grabada la conversación entera que tuvo con Candela después del accidente en la calle con Moyano”.

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