El descargo de Candela Arizaga en las redes sociales: "Me grabaste sin mi consentimiento"

La influencer Candela Arizaga reapareció en las redes sociales con un fuerte mensaje dirigido a Diego Storto, su exabogado. Esto ocurre luego del escándalo mediático que protagonizó con Facundo Moyano y en medio de la denuncia de violencia de género contra el sindicalista.

En un escueto descargo en las redes sociales, Candela Arizaga sostuvo: “Qué peligroso hablar de ética cuando se juega con la privacidad ajena. Se cuentan versiones convenientes para agarrar un caso y después se pretende ocupar el lugar de víctima”.

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“Fui buena y decidí no denunciarte por grabarme sin mi consentimiento, mentirle a mi familia y a los medios. ¿Y resulta que ahora sos vos el que quiere manejarse judicialmente?”, aseguró la novia de Facundo Moyano, visiblemente indignada por lo ocurrido.

“Por suerte una cosa es el relato y otra muy distinta son las pruebas. Tendré que consultarle a mi abogado para ver cómo siguen las cosas”, cerró su posteo.

La bronca de Candela Arizaga

En el programa de Moria Casán, en El Trece, aseguraron que si bien en un primer momento se barajó la posibilidad de que el mensaje estuviera dirigido a Facundo Moyano, Pampa Mónaco y Gustavo Méndez afirmaron que el destinatario era Storto.

“Lo primero que hice ayer fue mandarle un mensaje a Candela. Me dijo que no era para Facundo sino para Storto. La misma protagonista me lo confirma”, aportó Gustavo Méndez sobre el tema.

Mientras que Pampa Mónaco recordó un detalle clave: “Él mismo le dijo a los medios que tenía grabada la conversación entera que tuvo con Candela después del accidente en la calle con Moyano”.