miércoles 30 de septiembre de 2026
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30 de septiembre de 2026
Jornada intergeneracional.

Estudiantes del colegio de Banfield visitaron el Hogar San Roque y compartieron juegos

Más de 20 estudiantes de sexto año del Instituto Club Atlético Banfield visitaron el Hogar San Roque y compartieron un desayuno, juegos y charlas.

Estudiantes de la secundaria de Banfield compartieron un desayuno, charlas y actividades.

Estudiantes de la secundaria de Banfield compartieron un desayuno, charlas y actividades.

Más de 20 estudiantes de sexto año del Instituto Club Atlético Banfield (ICAB) participaron de una jornada de encuentro y recreación junto a personas mayores del Hogar San Roque, en el marco del proyecto "Encuentro Intergeneracional", la propuesta surgió desde el espacio curricular Diseño y Gestión de Proyectos.

El objetivo generar un espacio de intercambio, escucha y acompañamiento entre distintas generaciones de la comunidad. Durante la visita, los estudiantes compartieron un desayuno con los residentes y llevaron distintas propuestas recreativas como sopa de letras, memotest, rompecabezas y juegos para adivinar canciones.

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Una propuesta de intervención comunitaria

La profesora Marina Bilotte, docente de Diseño y Gestión de Proyectos, explicó en diálogo con La Unión que la iniciativa fue pensada como una intervención comunitaria, social y recreativa. "Buscamos estimular las capacidades cognitivas a través de juegos de memoria y atención, fortalecer la socialización y romper con la rutina cotidiana, favoreciendo el buen ánimo y el bienestar", señaló.

El encuentro se realizó en el Hogar San Roque, ubicado en Monteagudo 1823, una institución sin fines de lucro que cuenta con 81 años de trayectoria en la comunidad; desde 1945 el espacio brinda contención, cuidado y acompañamiento a personas mayores. La propuesta apunta a que las personas mayores tengan un rol activo durante el encuentro, "queremos que las personas mayores se sientan protagonistas, escuchadas y valoradas", enfatizó.

Para los estudiantes, la experiencia también forma parte de in proceso educativo que exceden los contenidos tradicionales del aula, "buscamos que los estudiantes atraviesen todo el proceso de un proyecto real (diagnóstico, planificación, implementación y evaluación), poniendo en práctica la organización, la comunicación y el trabajo cooperativo", detalló la docente.

"Una hermosa oportunidad para compartir, escucharnos y aprender unos de otros. Gracias por visitarnos y regalarnos este encuentro tan especial", expresaron desde la cuenta oficial del hogar.

El vínculo entre generaciones

Desde el colegio también destacaron la importancia de generar espacios de intercambio con personas mayores de la comunidad. Según explicó Bilotte, buscan "que los estudiantes se vinculen con miembros de nuestra comunidad que tradicionalmente son olvidados y que nos resultan fundamentales", a través de sus historias y recuerdos, que son parte de la identidad banfileña.

En ese sentido, el encuentro permitió trabajar sobre el intercambio de experiencias entre generaciones y sobre el reconocimiento de los derechos de las personas mayores a transitar esta etapa de la vida con dignidad. La actividad implicó un desafío para los alumnos: pensar propuestas lúdicas, recreativas y deportivas adaptada a las personas mayores.

Se vincularon a través de sus historias y recuerdos, que forman parte de la identidad banfileña.

Se vincularon a través de sus historias y recuerdos, que forman parte de la identidad banfileña.

Un proyecto que continuará

Desde el colegio anticiparon que van a realizar una kermés solidaria para colaborar con el Hogar San Roque. Además, proyectan que los residentes puedan visitar la institución y conocer el estadio Florencio Sola, a través de una visita guiada por los propios estudiantes. "Creemos que el vínculo debe ser de ida y vuelta: ellos nos mostraron su hogar y ahora nos toca a nosotros que conozcan el nuestro", enfatizó Marina.

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