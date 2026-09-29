martes 29 de septiembre de 2026
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29 de septiembre de 2026
Susto.

Fuerte choque en Banfield: un auto impactó contra un árbol

Ocurrió la madrugada en Onofre y Vespucio. Milagrosamente no hubo heridos ni víctimas tras el choque.

El auto chocó contra un árbol.

El auto chocó contra un árbol.

Un auto protagonizó un fuerte choque contra un árbol en la localidad de Banfield. De milagro no hubo personas heridas ni víctimas fatales.

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El conductor de un Renault Sandero color negro perdió el control del vehículo y terminó impactando violentamente contra un árbol ubicado en la esquina de las calles Onofre y Vespucio, en Banfield Este, a dos cuadras de la avenida Lynch.

Operativo tras el choque

El auto que protagonizó el choque en Banfield.

El auto que protagonizó el choque en Banfield.

Tras el fuerte impacto, se desplegó un operativo de asistencia en la zona. Llegaron al lugar efectivos del Centro de Protección Urbana de Lomas de Zamora, agentes de la Policía Bonaerense y personal de Defensa Civil.

A pesar del fuerte impacto, afortunadamente no hubo personas heridas ni víctimas. El conductor logró salir del auto por sus propios medios. Sin embargo, su auto terminó con importantes roturas a causa del golpe.

El personal de Defensa Civil se ocupó de cortar el tronco del árbol donde impactó el coche, para despejar cualquier peligro en la circulación vehicular y de peatones. Las circunstancias del choque están en investigación.

Un terrible accidente en Budge

El colectivo que chocó en Budge.

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El lunes por la mañana, un colectivo fuera de control se incrustó contra una casa en la localidad de Ingeniero Budge. Ocurrió en la calle Azamor al 1900, entre Bariloche y Saladillo.

El protagonista fue un colectivo de línea 553 ramal C que llevaba algunos pasajeros a bordo. Presuntamente por una falla mecánica, el conductor no pudo maniobrar bien y terminó chocando contra el frente de una vivienda. Tanto el colectivo como la casa quedaron destruidos.

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