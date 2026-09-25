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25 de septiembre de 2026
Accidente.

Una camioneta y un auto chocaron en Temperley: dos mujeres hospitalizadas

El choque ocurrió en el barrio San José de Temperley. Los vehículos terminaron con importantes daños.

Así quedó la camioneta tras el choque en Temperley.

Así quedó la camioneta tras el choque en Temperley.

Una camioneta y un auto protagonizaron un fuerte choque en el barrio San José de Temperley. Varias personas resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Baltasar y 12 de Agosto, a dos cuadras del límite entre las localidades de Temperley y Bernal. La colisión involucró a una camioneta Chevrolet S10 color negra y a un Chevrolet Corsa blanco.

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El violento impacto provocó serios daños en ambos vehículos y algunas ocupantes salieron lastimados, aunque por suerte no hubo víctimas fatales. Enseguida los vecinos llamaron al 911 para pedir ayuda.

Operativo tras el choque

Defensa Civil y la Polic&iacute;a en el lugar del choque, en el barrio San Jos&eacute; de Temperley.

Defensa Civil y la Policía en el lugar del choque, en el barrio San José de Temperley.

En el lugar intervinieron dos ambulancias del servicio 107 SEC Lomas, personal de Defensa Civil, un móvil de Tránsito Lomas, efectivos del Centro de Protección Urbana de Lomas de Zamora y agentes de la jurisdicción.

Según pudo averiguar La Unión, dos mujeres tuvieron que ser hospitalizadas tras el choque. Una de ellas había sufrido un traumatismo encéfalocraneano con pérdida de conocimiento y golpes en varias partes del cuerpo. Fueron trasladadas al Hospital Llavallol y al Gandulfo respectivamente.

En cuanto a los daños, la peor parte se la llevó la Chevrolet S10. El frente terminó completamente destruido, sufrió roturas en los vidrios y un importante golpe en la puerta del acompañante.

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