Quién es "Villa Rita", el barra de Temperley detenido por un crimen narco en Brown

Sergio Daniel Obregón , alias "Villa Rita", fue detenido durante una serie de allanamientos en el marco de la investigación por el asesinato de María Gabriela Herlein , atacada a tiros en el partido de Almirante Brown por una banda narco que habría intentado quedarse con su vivienda para convertirla en un búnker de drogas.

Según confiaron fuentes cercanas a La Unión , el imputado es un hombre de 35 años, miembro de la barra brava del club Temperley , y vinculado a la banda narco del "Peruano Marvin", uno de los nombres que durante años estuvo asociado al negocio de la venta de estupefacientes en distintos puntos del sur del Conurbano bonaerense.

Intentó escapar. Menor detenido en Villa Galicia: tenía la réplica de un arma y marihuana

Los investigadores lograron avanzar sobre la identidad de los sospechosos a partir de distintas pruebas reunidas. Uno de los elementos centrales fue el seguimiento del Volkswagen Bora utilizado por los atacantes. El vehículo permitió reconstruir parte del recorrido realizado antes y después del ataque y orientar las tareas investigativas hacia los integrantes del grupo.

A esto se sumaron declaraciones testimoniales que aportaron información sobre los sospechosos y permitieron individualizar a Obregón y a Brian Hernán Alegre, alias “Tato”, quien sigue prófugo.

Armas, drogas y celulares secuestrador durante la detención de "Villa Rita", el barra de Temperley buscado por un crimen narco en Almirante Brown. pic.twitter.com/A0EvVy3SXD — Diario La Unión (@LaUnionDiario) September 25, 2026

Una banda narco vinculada a un crimen

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el ataque en el que asesinaron a María Gabriela Herlein fue para apoderarse de una de las propiedades de la zona para utilizarla como punto de venta de estupefacientes. La investigación apunta así a una estructura que recurría a la violencia y a la usurpación de viviendas para instalar búnkeres narco.

En ese contexto se realizaron 16 allanamientos simultáneos en distintos puntos del sur del Conurbano, incluidos cuatro domicilios de Llavallol. Durante los procedimientos fueron secuestradas armas, teléfonos celulares y drogas, mientras que además de Obregón fue aprehendida una mujer por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y encubrimiento.

La causa tramita ante la UFI 3 Descentralizada de Almirante Brown y Obregón quedó imputado por "homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de arma de fuego".