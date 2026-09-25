Murió el periodista Oscar "El Negro" González Oro a los 74 años

El periodista Oscar "el Negro" González Oro murió este viernes a los 74 años, luego de las larga trayectoria en la radio y en la televisión con su particular estilo. Desde hace años estaba radicado en Punta del Este Uruguay.

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951 , construyó una extensa trayectoria en los medios, con una carrera que se desarrolló principalmente en radio y televisión. Durante varias décadas, al frente de diferentes programas, logró consolidarse como una de las voces más reconocidas de la radiofonía argentina.

Hasta siempre. Adiós a Chiche: la despedida de sus colegas y figuras del espectáculo

Cuando terminó el colegio, con la radio todavía tenía la relación sagrada de ser oyente. Probó suerte en Derecho y Psicología, tomó clases de teatro, pero debió abandonar para dar una mano en el negocio familiar.

Uno de los principales hitos de su carrera fue su paso por Radio 10 , donde condujo "El Oro y el Moro" , ciclo que logró una amplia repercusión y se convirtió en uno de los espacios destacados de la radio argentina. A lo largo de su trayectoria también participó de numerosos programas de radio y televisión.

Con su inconfundible “¡Dale gasss!”, González Oro desarrolló un estilo propio que combinaba humor, ritmo, actualidad, análisis político y una permanente interacción con los oyentes. Su voz se convirtió en una compañía habitual para miles de personas que lo escuchaban cada mañana.

González Oro también tuvo una importante presencia en televisión y formó parte de programas como Polémica en el bar, Cotidiano, Posdata, Noches negras, Los unos y los otros y Nosotros a la mañana.

La vida privada del periodista

En el plano personal, en 2016, González Oro dio un paso importante en su vida personal al presentar públicamente a Tato, su pareja. Era la primera vez que se animaba a contar abiertamente que estaba enamorado de un hombre y lo hizo con total honestidad.

En su cuenta de Instagram, subió una foto junto al hombre con el que convivía desde hacía dos años. Tiempo después revelaría en una entrevista con Vero Lozano, que fueron sus hijos Pablo y Agustín los que le hicieron ver que no tenía nada que ocultar de su sexualidad.

Según relató en ese momento, sus hijos fueron quienes se acercaron para decirle que conocían la relación que mantenía y que le daban el visto bueno. "El Negro" admitió que se emocionó hasta las lágrimas por la reacción de sus hijos y destacó especialmente la naturalidad con la que ellos aceptaron su vida personal. “Ellos me abrieron la puerta del clóset. Fueron ellos, para que sea feliz y tenga buena vida”, relató.

En 2021 anunció su retiro de los medios y se instaló en Punta del Este, aunque posteriormente continuó realizando algunas participaciones en distintos espacios.