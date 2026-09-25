viernes 25 de septiembre de 2026
Escribinos
25 de septiembre de 2026
Recomendado.

Sobredosis de Soda llega a Temperley con su homenaje de primer nivel a Soda Stereo

Sobredosis de Soda se presentará el 2 de octubre en Auditorio Sur, Temperley, con un show dedicado a la música de Soda Stereo. Vale Acevedo será la invitada.

Sobredosis de Soda llega a Temperley con su homenaje de primer nivel a Soda Stereo.

Sobredosis de Soda llega a Temperley con su homenaje de primer nivel a Soda Stereo.

Soda Stereo: 20 años de amor por la banda

Formada a mediados de 2005, Sobredosis de Soda construyó su propuesta a partir de la recreación de los sonidos, arreglos y estética de Soda Stereo. El proyecto es liderado por Mariano Albergoli en guitarra y voz, acompañado por Julio Di Liscia en bajo y coros y Ezequiel Pérez Casas en batería.

Lee además
El barra de Temperley está detenido por un crimen narco
Está preso.

Quién es "Villa Rita", el barra de Temperley detenido por un crimen narco en Brown
El prófugo por el crimen del almacenero.
Recompensa.

Crimen del almacenero de San José: ofrecen $10 millones para atrapar al prófugo

La banda desarrolla una puesta en escena inspirada en las distintas etapas de Soda Stereo y busca reproducir el sonido del grupo y la interpretación vocal asociada a Gustavo Cerati.

A lo largo de su trayectoria, el grupo compartió escenarios con músicos como Marcelo Moura y Daniel Sbarra, de Virus; Lula Bertoldi, de Eruca Sativa; Leo García; Fabián Von Quintiero; Javier Herrlein y Fernando Scarcella, entre otros.

Una gira que recorre varios países

El recital de Temperley se encuentra dentro de una agenda que incluye presentaciones en distintas ciudades argentinas y fechas en Chile, República Dominicana, Honduras, España, Israel, Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania y Estados Unidos.

Después de su paso por Auditorio Sur, Sobredosis de Soda continuará con presentaciones en San Miguel y San Justo durante octubre. En noviembre llegará a Europa y cerrará el año con una serie de conciertos en Estados Unidos.

Temas
Seguí leyendo

Quién es "Villa Rita", el barra de Temperley detenido por un crimen narco en Brown

Crimen del almacenero de San José: ofrecen $10 millones para atrapar al prófugo

Julieta Laso llega a Cultura del Sur de Temperley

Las claves del éxito del Sampdoria de Temperley, campeón de la Copa Comunidad

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Murió el Negro Oro.  video
Tristeza

Murió Oscar "el Negro" González Oro a los 74 años

Las más leídas

Te Puede Interesar

La familia Mettini de Lomas y el desafío de sostener un corralón durante 50 años.
Historia.

La familia Mettini de Lomas y el desafío de sostener un corralón durante 50 años

Por  Aníbal Manzi