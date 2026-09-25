Sobredosis de Soda llega a Temperley con su homenaje de primer nivel a Soda Stereo.

Sobredosis de Soda se presentará el viernes 2 de octubre a las 20 en Auditorio Sur, Temperley, con Vale Acevedo como artista invitada. La banda tributo a Soda Stereo llegará al sur del Conurbano como parte de su “Stereo Tour 2026”, una gira que también recorrerá distintos países.

Formada a mediados de 2005, Sobredosis de Soda construyó su propuesta a partir de la recreación de los sonidos, arreglos y estética de Soda Stereo. El proyecto es liderado por Mariano Albergoli en guitarra y voz, acompañado por Julio Di Liscia en bajo y coros y Ezequiel Pérez Casas en batería.

Está preso. Quién es "Villa Rita", el barra de Temperley detenido por un crimen narco en Brown

La banda desarrolla una puesta en escena inspirada en las distintas etapas de Soda Stereo y busca reproducir el sonido del grupo y la interpretación vocal asociada a Gustavo Cerati.

A lo largo de su trayectoria, el grupo compartió escenarios con músicos como Marcelo Moura y Daniel Sbarra, de Virus; Lula Bertoldi, de Eruca Sativa; Leo García; Fabián Von Quintiero; Javier Herrlein y Fernando Scarcella, entre otros.

Una gira que recorre varios países

El recital de Temperley se encuentra dentro de una agenda que incluye presentaciones en distintas ciudades argentinas y fechas en Chile, República Dominicana, Honduras, España, Israel, Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania y Estados Unidos.

Después de su paso por Auditorio Sur, Sobredosis de Soda continuará con presentaciones en San Miguel y San Justo durante octubre. En noviembre llegará a Europa y cerrará el año con una serie de conciertos en Estados Unidos.