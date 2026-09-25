Sobredosis de Soda llega a Temperley con su homenaje de primer nivel a Soda Stereo.

Sobredosis de Soda se presentará el viernes 2 de octubre a las 20 en Auditorio Sur, Temperley, con Vale Acevedo como artista invitada. La banda tributo a Soda Stereo llegará al sur del Conurbano como parte de su “Stereo Tour 2026”, una gira que también recorrerá distintos países.
Soda Stereo: 20 años de amor por la banda
Formada a mediados de 2005, Sobredosis de Soda construyó su propuesta a partir de la recreación de los sonidos, arreglos y estética de Soda Stereo. El proyecto es liderado por Mariano Albergoli en guitarra y voz, acompañado por Julio Di Liscia en bajo y coros y Ezequiel Pérez Casas en batería.
La banda desarrolla una puesta en escena inspirada en las distintas etapas de Soda Stereo y busca reproducir el sonido del grupo y la interpretación vocal asociada a Gustavo Cerati.
A lo largo de su trayectoria, el grupo compartió escenarios con músicos como Marcelo Moura y Daniel Sbarra, de Virus; Lula Bertoldi, de Eruca Sativa; Leo García; Fabián Von Quintiero; Javier Herrlein y Fernando Scarcella, entre otros.
Una gira que recorre varios países
El recital de Temperley se encuentra dentro de una agenda que incluye presentaciones en distintas ciudades argentinas y fechas en Chile, República Dominicana, Honduras, España, Israel, Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania y Estados Unidos.
Después de su paso por Auditorio Sur, Sobredosis de Soda continuará con presentaciones en San Miguel y San Justo durante octubre. En noviembre llegará a Europa y cerrará el año con una serie de conciertos en Estados Unidos.