Sampdoria de Temperley, campeón de la Copa Comunidad: las claves del éxito

La celebración por un nuevo campeonato reunió una vez más a la familia del Club Sampdoria de Temperley . La categoría 2013 se consagró campeona invicta de la Copa Comunidad . Pero detrás de cada copa hay una historia que excede lo deportivo: la de un club de barrio donde familias y vecinos construyen vínculos alrededor de una misma pasión.

El club ubicado en Caaguazú 1253 , sumó otro título a una trayectoria que acumula más de diez campeonatos. "Esta es la tercera edicion de la Copa Comuniad. Participamos en la primera con la categoria 2019, que salió campeona por penales, y este año recibimos nuevamente la invitacion", detalló Susana Fattorini , secretaria del Club Sampdoria a La Unión .

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"Es un club de barrio que nació en el patio de un vecino y que luego pudo instalarse en terrenos cedidos por el ferrocarril. A partir de ahí no paramos de trabajar por y para los chicos", contó Susana. Los jugadores llegan a la institución desde los 5 o 6 años y comienzan su recorrido. Sampdoria participa de la liga ADILAB y cada fin de semana la cancha se convierte en un punto de encuentro para jugadores, familias, delegados y vecinos.

"Somos una familia pasional entre mates, comida, tribuna y micros compartidos. Compartimos nuestros sábados y la pasión se transmite de generación en generación", describió Fattorini.

En Sampdoria entienden al fútbol como una herramienta de formación y acompañamiento, por eso, además de los resultados, destacan valores como la responsabilidad, el compañerismo y el respeto. "Creemos en participar, esforzarse y trabajar para obtener la victoria en equipo", sostuvo Fattorini, y remarcó el rol de la contención que brinda el deporte durante la infancia: "La contención del deporte purifica la mente de los chicos".

Ese espíritu se refleja en el compromiso de las familias, muchas veces, los chicos combinan los entrenamientos y partidos de Sampdoria con sus actividades en otros clubes. En el caso de la categoría 2013, varios jugadores también forman parte de instituciones que compiten en AFA como Independiente y Defensa y Justicia.

"Somos una familia pasional entre mates, comida, tribuna y micros compartidos", expresó Susana.

Una despedida con la Copa Comunidad

Participar de la Copa Comunidad implicó un esfuerzo extra, sin embargo, el compromiso de los chicos y sus familias permitió que el equipo completará el torneo sin derrotas y levantando la copa al vencer 3-0 a Los Amigos Blanco.

El campeonato tiene además un significado particular para este grupo. La categoría 2013 atraviesa su último año en el baby fútbol y se despide de esta etapa con un nuevo título. "Seguramente van a seguir alentando desde la tribuna. La comunión y el sentimiento generado seguirá por siempre", explicó la secretaria.

El crecimiento de Sampdoria también estuvo acompañado por distintos aportes que permitieron mejorar sus instalaciones y sostener actividades para los chicos. Desde la institución destacaron el acompañamiento del Municipio de Lomas de Zamora, que, según señalaron, aportó ocho camiones de hormigón para la cancha, además de camisetas, sets deportivos, juguetes para el Día del Niño y asistencia legal a través del equipo de Relaciones Institucionales.

Los campeones

El equipo estuvo dirigido por Carlos Monzón y Meli; y estuvo integrado por Dante Valentín Villamayor, Leonel Agustín Torres, Cristiano Joaquín Ibarra, Benjamín Ríos Lezcano, Santino Agustín Feria Cuende, Mateo Benjamín Magallanes Pérez, Bastián Nair Cáceres, Santino Elian Monzón, Mateo Joaquín Morales, Rubén Gadiel Gómez, Ciro Bautista Amarilla y Matías Jesús Ledesma.