Fiesta del fútbol en Lomas: Sampdoria es el campeón de la Copa Comunidad

Sampdoria ganó la final de la Copa Comunidad 2026 y grito campeón ante una multitud que acompañó cada minuto de una definición cargada de emoción. En su tercera edición, el torneo organizado por el Municipio reunió a 128 clubes de barrio de Lomas de Zamora y volvió a hacer del fútbol una gran fiesta.

La final se jugó este miércoles en un Microestadio del Parque de Lomas colmado de vecinos, amigos y familiares que se acercaron para alentar, acompañar a los equipos y disfrutar de una tarde-noche muy especial. Sampdoria, de San José, salió decidido a escribir su propia historia y no dejó dudas: venció 3 a 0 a Los Amigos Blanco, de Albertina , levantó la copa y desató un festejo interminable.

Aptos físicos. Más de 5 mil chicos de Lomas tuvieron controles gratuitos en los clubes de barrio

"El partido fue muy intenso, la cancha es gigante y eso a nosotros nos favoreció mucho porque lo pudimos sacar adelante. Ellos juegan bien así que fue duro y estoy muy contento con mis compañeros por cómo jugaron", declaró Santino, uno de los jugadores de Sampdoria tras finalizar el partido.

Desde el club organizaron micros gratuitos que salieron desde la puerta de la institución ubicada en Caaguazú al 1200 con el objetivo de que jugadores, familias, amigos y simpatizantes puedan llegar juntos al Microestadio. La final contó con la presencia del intendente de Lomas, Federico Otermín , autoridades locales y dirigentes del ámbito deportivo.

En la tercera edición de la Copa Comunidad participaron 300 chicos de la categoría 2013. El torneo tuvo varias fases y se desarrolló desde fines de julio en las sedes de clubes ubicados en distintos barrios de la ciudad.

El camino de Sampdoria para gritar campeón en Lomas de Zamora

Sampdoria tuvo un recorrido destacado a lo largo de toda la Copa Comunidad. En la primera fase derrotó 9 a 1 a Defensores Unidos de Temperley, y logró avanzar a las instancias eliminatorias. En 32avos de final logró imponerse 7 a 3 ante San Fernando y en 16avos le ganó 2 a 0 a Bujía de Centenario en la sede del Club Las Brisas.

El camino siguió en los cuartos de final donde goleó 5-1 a Sofovima de Centenario en la Sociedad Italiana Cristóbal Colón para conseguir el pasaje a las semifinales. En esa instancia protagonizó un gran duelo entre vecinos de San José frente a Alianza San Juan, al que derrotó 4-3 para convertirse en finalista. Ante una multitud, los pibes de Sampdoria le ganaron 3 a 0 a Los Amigos Blanco en el último partido del torneo y escribieron otra página gloriosa en la historia del club.