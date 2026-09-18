viernes 18 de septiembre de 2026
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18 de septiembre de 2026
Impulsada por el Municipio.

Vecinos de Lomas se unen para mejorar clubes, escuelas y plazas

Este sábado se realizará una nueva edición de la Jornadas de la Comunidad con actividades solidarias en las 14 localidades.

Vecinos y familias de Lomas pueden sumarse a las actividades en sus barrios.

Vecinos y familias de Lomas pueden sumarse a las actividades en sus barrios.

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Las Jornadas de la Comunidad tendrán una nueva edición este sábado en las 14 localidades de Lomas de Zamora, donde vecinos y familias podrán sumarse a actividades solidarias para mejorar, renovar y embellecer espacios públicos e instituciones que forman parte de la vida cotidiana de los barrios.

La propuesta impulsada por el Municipio comenzará a las 10 y tendrá acciones simultáneas con el objetivo de generar espacios de encuentro, fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso colectivo. En el Cludias, uno de los clubes emblemáticos de Banfield, habrá varias tareas como la reparación de baños, vestuarios y techo junto con la demarcación del piso de la cancha y la pintura del exterior e interior de la sede ubicada sobre la calle Rincón 900.

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Mientras que en la Primaria N°20 de Lomas, ubicada en Viamonte 423, van a acondicionar las aulas, baños, pasillos y el patio, recuperar la huerta escolar y mejorar el sistema de desagüe. Los vecinos también podrán sumarse a pintura y mantenimiento de los juegos de la Plaza Primera Junta, que está a dos cuadras de la primaria sobre Monseñor Schell y Amero.

La jornada se desarrollar&aacute; de forma simult&aacute;nea en las 14 localidades.

La jornada se desarrollará de forma simultánea en las 14 localidades.

El punto de encuentro en Albertina será el Club General Paz, que está sobre Itatí y Andrés Bello. A la pintura de la sede se sumará la recuperación de un microbasural, forestación, creación de un mural e instalación de luminarias en la calle Ostende.

Por su parte, en la Secundaria N°14 "Tomas Espora" de Temperley (Santa María de Oro 44) habrá pintura, despeje lumínico, poda, acondicionamiento del gimnasio, colocación de estructura y elementos deportivos, y la instalación de una red de contención en la cancha exterior.

Solidaridad y compromiso comunitario en Lomas

Las Jornadas de la Comunidad también se desarrollarán este sábado en la Primaria N°22 de Turdera (Santa Teresa y Segurola), Quinta Julio Montenegro de Parque Barón (Ombú y Florencio Sánchez), Barrio "La Isla" de Fiorito (Campana y Pérez Galdós), Club El Bajo de Budge (Falucho 4365), Polo Educativo Campanario de Llavallol (Pareta y Héctor Flores), Centro Diocesano de Atención Temprana "San José" de Santa Catalina (Giachino 849), Club Los Canarios de Santa Marta (Gabriela Mistral 2472), Club El Tucu de San José (Las Casuarinas 3381), Club Villa Amelia de Lamadrid (Tavano 4600) y en la Asociación Civil Villa Maipú de Centenario (Virgen de Itatí 1027).

Desde su puesta en marcha en 2024, las Jornadas de la Comunidad permitieron la puesta en valor de más de 350 espacios públicos e instituciones de todos los barrios.

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