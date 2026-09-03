El proyecto solidario de Banfield que apuesta a crear una red de ayuda barrial

Un proyecto que esperan que se replique en otros barrios con necesidad.

En el último encuentro vecinal en Banfield Oeste con motivo del festejo del Día del Niño.

Desde abril y ante la necesidad de los vecinos comenzó a formarse el proyecto "Va de Corazón" en Banfield Oeste que se dedica a crear una red de ayuda barrial. Cuentan con olla popular, ropero solidario y recientemente se festejó el Día del Niño en la calle donde participaron cientos de personas.

Gracias a mucha gente que colabora con la causa, desde que comenzó el proyecto lograron ayudar a muchos de los vecinos. "Todos los miércoles cocinan, instalan la olla popular porque es una iniciativa 100% de los vecinos que decidieron juntarse ante la crisis", detalló Roxana Clemente que es vecina y su hijo es parte de la movida solidaria.

Para no olvidar. El ENAM de Banfield fue reconocido como espacio de memoria

Respecto al festejo del Día del Niño señalaron que todo fue organizado gracias a los vecinos. "Por primera vez se realizó el encuentro por los chicos en el barrio y fue un verdadero éxito", aseguraron quienes participaron de un festejo donde no faltó nada ya que hubo música, atracciones y sorteos.

El proyecto que ya está más que consolidado en el barrio apunta a buscar la ayuda que se necesita en el momento. Por ejemplo, si alguien necesita un medicamento, una silla de ruedas, ropa, calzado en Va de Corazón se unen para buscar la donación.

"La forma de trabajar es la siguiente, según lo que los vecinos piden todos nosotros intentamos solucionar el problema lo más pronto posible", comentaron desde el proyecto solidario.

Lo que más necesitan en este momento son donaciones de alimentos para que siga activa la olla popular de cada miércoles y ropa especialmente. "Incluso mucho de esos vecinos que están afectados por la crisis trabajan mucho para ayudar", destacó Clemente que además cuenta con un espacio social en Budge que brinda distintas capacitaciones gratuitas.

La olla popular que volvió para paliar la crisis

Lo que se genera cada miércoles es esa unión para poder ayudar al que menos tienen. Según manifestaron, instalan en la calle Estrada 1812, Banfield dos ollas gigantes a partir de las 18. "Cada vez hay mas personas que solicitan ese plato de comida caliente y durante la semana también ofrecen alimento seco y pan o alguna donación que llega. Se avisa y se reparte el mismo día", explicaron.

Los que están en la olla son varios de los vecinos que aportan su tiempo para poder llevar ese plato de comida a muchas familias. Más de 20 personas se encargan de cocinar y están inmensamente comprometidos con la causa que ya se expandió en redes ya que desde mayo tienen una cuenta de Instagram para mostrar lo que hacen y pedir la colaboración de quienes quieran aportar su granito de arena.

El roperito solidario también está disponible todos los días en esa misma dirección donde instalas las ollas populares para los que quieran elegir alguna ropa o calzado.

"Todos trabajan en conjunto porque más allá de cocinar y entregar la comida, también salen a buscar donaciones todo el tiempo", recalcó Clemente.

Para colaborar con el proyecto barrial se puede escribir un mensaje privado en @vadecorazón o aportar a través del alias: cielo.gandolfo a nombre de Gustavo Ariel Gandolfo.