jueves 03 de septiembre de 2026
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3 de septiembre de 2026
Nuevo goleador.

Los números de Adrián Balboa, el refuerzo que llega a Banfield

Con 83 goles en 369 partidos, Adrián Balboa se suma a Banfield con un promedio de un gol cada cuatro partidos y medio, buscando potenciar el ataque del equipo.

Balbao será el nuevo 9 de Banfield.

Balbao será el nuevo "9" de Banfield.

El delantero tendrá la difícil tarea de ser la nueva carta de gol del Taladro después de las salidas de Mauro Méndez, Tiziano Perrotta y la reciente partida de Sepúlveda. Por eso, a modo de presentación, los números de goleador que llamaron la atención de Pedro Troglio y de la dirigencia que encabeza Matías Mariotto.

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Banfield y su nuevo delantero: un gol cada cuatro partidos

“Rocky” Balboa llega a este nuevo desafío en el fútbol argentino después de un breve paso por Rusia, donde disputó 16 partidos y convirtió tres goles, con un promedio de gol inferior a lo que marcó su carrera.

El delantero uruguayo no se pudo afianzarse en el FC Nizhniy Novgorod y ahora buscará relazarse en el equipo de Troglio para consolidar los números que logró en su carrera.

Balboa tiene un promedio de un gol cada cuatro partidos y medio, ya que suma 83 tantos en 369 partidos jugados.

En este camino, Adrián Balboa convirtió 83 goles en 369 encuentros oficiales, según los datos de Transfermarket, y su promedio general es de un gol cada 4 partidos y medio. Y eso intentará mantener o mejorar en Banfield.

Los clubes en los que más se destacó

Balboa es uno de los trotamundos de esta profesión. Jugó en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, España, Grecia y Rusia, pero el mejor rendimiento lo mostró el fútbol charrúa y en el argentino.

El club en el que mejores números consiguió fue en Defensor Sporting, en el que disputó 59 partidos, marcó 19 goles y brindó ocho asistencias. Y más abajo aparecen Belgrano y Unión, en los que también se destacó y tuvo un promedio de un gol cada cuatro partidos.

Los números de Balboa en el fútbol argentino

  • Belgrano: 41 partidos, 9 goles y 5 asistencias.
  • Unión: 40 partidos, 8 goles y 3 asistencias.
  • Racing: 40 partidos, 7 goles, 1 asistencias.
  • Patronato: 24 partidos, 5 goles, 3 asistencias.
  • Sarmiento: 19 partidos, 4 goles y 1 asistencia.

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