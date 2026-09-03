jueves 03 de septiembre de 2026
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3 de septiembre de 2026
Insólito.

El furcio de Javier Milei en Chile: "Está claro que nuestro modelo nunca funcionó"

El presidente argentino Javier Milei protagonizó un llamativo desliz verbal durante su participación en el Foro de Madrid en Santiago de Chile.

Javier Milei cometió un insólito furcio en su presentación en Chile.&nbsp;

Javier Milei cometió un insólito furcio en su presentación en Chile. 

El presidente Javier Milei cometió un furcio durante su exposición en el Foro de Madrid, que se celebra en Santiago de Chile.

“Si analizamos con un mínimo grado de honestidad y nos comparamos con los gobiernos anteriores, está claro que nunca nuestro modelo funcionó”, expresó el mandatario argentino, aunque se corrigió de inmediato al afirmar que “está claro que nuestro modelo funciona y que vamos por el rumbo correcto” para luego continuar con su presentación en el encuentro internacional.

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Durante su discurso, Javier Milei, además, apuntó contra el periodismo argentino al señalar que “resulta bastante curioso porque a veces en la Argentina uno prende el televisor y pareciera que en el país está todo mal”.

Más allá de la equivocación durante la exposición, la presentación del mandatario en el encuentro en la capital chilena incluyó duras descalificaciones contra su par español, Pedro Sánchez, reproches a Mauricio Macri por “dejarse correr” durante su gestión y una reivindicación explícita del derrocamiento de Salvador Allende en Chile.

Asimismo, convocó a consolidar una “alianza internacional de las ideas de la libertad”, arremetió contra la oposición a la que tildó de “zurdos mugrosos” y ratificó que no cederá ante las presiones políticas para alterar el rumbo de su plan de ajuste.

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