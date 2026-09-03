El furcio de Javier Milei en Chile: "Está claro que nuestro modelo nunca funcionó"

Javier Milei cometió un insólito furcio en su presentación en Chile.

El presidente Javier Milei cometió un furcio durante su exposición en el Foro de Madrid, que se celebra en Santiago de Chile.

“Si analizamos con un mínimo grado de honestidad y nos comparamos con los gobiernos anteriores, está claro que nunca nuestro modelo funcionó”, expresó el mandatario argentino, aunque se corrigió de inmediato al afirmar que “está claro que nuestro modelo funciona y que vamos por el rumbo correcto” para luego continuar con su presentación en el encuentro internacional.

Durante su discurso, Javier Milei, además, apuntó contra el periodismo argentino al señalar que “resulta bastante curioso porque a veces en la Argentina uno prende el televisor y pareciera que en el país está todo mal”.

"Si nos comparamos con gobiernos anteriores está claro que nunca nuestro modelo funcionó"



Javier Milei tuvo un error en su discurso en el Foro de Madrid en Chile. Luego se corrigió y pidió analizar con honestidad: "Cuando uno prende el televisor pareciera que está todo mal". pic.twitter.com/Xy7ZnSQtUp — Corta (@somoscorta) September 3, 2026 Más allá de la equivocación durante la exposición, la presentación del mandatario en el encuentro en la capital chilena incluyó duras descalificaciones contra su par español, Pedro Sánchez, reproches a Mauricio Macri por “dejarse correr” durante su gestión y una reivindicación explícita del derrocamiento de Salvador Allende en Chile.

Asimismo, convocó a consolidar una “alianza internacional de las ideas de la libertad”, arremetió contra la oposición a la que tildó de “zurdos mugrosos” y ratificó que no cederá ante las presiones políticas para alterar el rumbo de su plan de ajuste.

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