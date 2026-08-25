Con la vuelta de Javier Milei, vuelve a reunirse la Mesa Política del Gobierno

Previa de una sesión clave en la Cámara de Diputados y con Javier Milei de vuelta en Casa Rosada.

La Mesa Política del Gobierno volverá a reunirse este martes a las 13, en la previa de una sesión clave en la Cámara de Diputados y con Javier Milei de vuelta en Casa Rosada después de 24 días de reclusión en la quinta de Olivos, con agenda privada. Estarán presentes funcionarios y legisladores.

¿Por qué es una semana clave para la Cámara baja? En el debate de este miércoles en el recinto, habrá discusión de cinco iniciativas: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II, el Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el texto que propone reducir del 21% al 10,5% el IVA que grava la fécula y la harina de mandioca.

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En el oficialismo señalan que “están los votos” con apoyos de aliados sólidos y descartan un escenario similar al que ocurrió en la previa del debate en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En aquella oportunidad, fuentes libertarias aseguraban que contaban con el respaldo de la oposición dialoguista para avanzar con la normativa. Pero ese escenario no se convirtió en realidad.

Por otro lado, en la Casa Rosada anticiparon que es muy probable que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, esté presente en el encuentro. La funcionaria podría estar dispuesta a dar detalles de su plan de trabajo, con ejes como educación, trabajo y las distintas áreas de gestión de su cartera. La idea del Gobierno es que todas las semanas esté presente un ministro distinto para que dé cuenta del rumbo de su área.

El primer día de Javier Milei en su regreso a Casa Rosada

Este lunes, Javier Milei tuvo reunión de Gabinete, con sus ministros. Es la primera que hizo desde el 9 de julio, luego del Tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana por el Día de la Independencia.

"A partir de un análisis profundo de las principales variables económicas, se evaluó especialmente la evolución del debate sobre la morosidad y se concluyó que los indicadores no reflejan una situación de crisis. Asimismo, se observó que el incremento de la mora comienza a revertirse y muestra una tendencia descendente", dijeron fuentes oficiales.

En otro pasaje de la reunión, el mandatario habló del escenario político y pidió contrarrestar "los discursos que buscan generar incertidumbre y temor en la sociedad y en los mercados" con los logros de la gestión.