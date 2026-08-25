Se enojó porque cortaron la calle en Banfield por el Día del Niño y agredió a los vecinos

El conductor del auto fue increpado por los vecinos de Banfield.

Un festejo por el Día del Niño terminó en un violento episodio en plena calle en la localidad de Banfield . El conductor de un auto agredió los presentes y chocó a algunos vehículos, molesto porque no podía pasar.

Todo ocurrió el domingo pasado. Vecinos de Banfield Oeste habían organizado una celebración para los chicos en Mentruyt esquina Monteagudo . El festejo incluía olla popular, juguetes, música, chocolatada y shows infantiles, entre otras atracciones. Habían pedido permiso al Municipio de Lomas de Zamora para cortar la calle y llevar adelante el evento.

Quedaron filmados. Tiraban piedras a los autos, los vieron por las cámaras y terminaron detenidos

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En horas de la tarde, la situación dio un giro dramático. Un hombre se acercó en un Ford Ecosport blanco queriendo circular por la calle Mentruyt, se enojó al ver que la calle estaba cortada y empezó a agredir a los vecinos , según denunciaron los presentes.

En el lugar hubo una fuerte discusión. Al ser increpado por la gente del barrio, el conductor dio marcha atrás chocando a los autos estacionados y escapó por Las Heras. Toda la secuencia quedó grabada en video.

Tensión en Banfield: festejaban el Día del Niño, un conductor se enojó porque la calle estaba cortada y agredió a los vecinos. Ocurrió en Mentruyt y Las Heras. https://t.co/2q2UgLS85q pic.twitter.com/5jkfnUpuDd

Según los vecinos, el hombre golpeó a los vehículos estacionados sobre Mentruyt y minutos después habría regresado en otro vehículo con un arma de fuego para intimidarlos.

Una cámara captó al hombre golpeando a los vehículos estacionados.

“Al estar cortado, quiso pegarle a la gente que estaba ahí, porque quería pasar, chocó autos como pueden ver en el video y dio trompadas y patadas a los autos. Llamamos a la Policía, pero ya se había ido. Estaba con un perro bóxer en el auto”, comentó Sofía, una vecina que dio a conocer este caso.

Los vecinos hicieron la denuncia correspondiente y reunieron varias pruebas fílmicas para respaldar su queja. Avisaron que tienen videos y fotos que permitirán identificar al agresor y difundieron el caso en las redes sociales.