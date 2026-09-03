Quilmes: reinauguraron un área de Terapia Intensiva en el hospital Iriarte

Pusieron en valor de forma integral el área de Terapia Intensiva del hospital Iriarte de Quilmes.

El ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, reinauguró la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y obras de cubiertos y techos del Hospital Zonal General de Agudos Dr. “Isidoro Iriarte” de Quilmes . Además entregó equipamiento informático e indumentaria de trabajo para las y los trabajadores del efector de salud.

La UTI, que cuenta con 11 camas de internación, fue sometida a una puesta en valor integral, que comprendió la renovación de paredes y cielorrasos, sectores de piso vinílico, iluminación, instalaciones, paneles de gases medicinales y distintos espacios de apoyo.

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Asimismo, se ejecutó la impermeabilización de la losa, con el objetivo de resolver problemas de filtraciones y preservar las condiciones edilicias del sector. La intervención se enmarca en el proceso de transformación del Hospital hacia un modelo de Cuidados Progresivos, orientado a organizar la atención de acuerdo con las necesidades y el nivel de complejidad de cada paciente, fortaleciendo la articulación entre los distintos servicios.

A estas tareas se suma una obra de renovación de cubiertas y techos del edificio donde funcionan los servicios de Maternidad, Tocoginecología y Neonatología. La intervención permitirá resolver problemas de filtraciones, proteger las instalaciones y mejorar las condiciones edilicias de sectores fundamentales para la atención materno-infantil.

Las obras representan una inversión superior a los $470 millones, financiada por la Provincia de Buenos Aires.

Una inversión muy importante para el hospital de Quilmes

En conjunto, las obras representan una inversión superior a los $470 millones, financiada por la Provincia de Buenos Aires, destinada a la recuperación y puesta en valor de sectores estratégicos del Hospital. Por su magnitud y alcance, se trata de la mayor inversión en infraestructura realizada en este edificio desde su inauguración, permitiendo mejorar integralmente espacios esenciales para la atención de la comunidad y el funcionamiento cotidiano de la institución.

Las obras forman parte de una política sanitaria orientada a sostener y fortalecer la infraestructura del sistema público de salud, mejorando las condiciones de atención y los espacios de trabajo de los equipos de salud.

La intervención se enmarca en el proceso de transformación del Hospital hacia un modelo de Cuidados Progresivos.

Entrega de equipamiento informático e indumentaria

Durante la visita, también se entregaron 62 nuevas computadoras, adquiridas mediante una inversión de $58.280.000 destinadas a fortalecer el proceso de digitalización del Hospital y avanzar en la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI). Asimismo, se entregó indumentaria de trabajo a tres trabajadores y trabajadoras. La adquisición implicó una inversión superior a los $15 millones e incluye zapatos, remeras, pantalones, chaquetas, chombas y fajas.