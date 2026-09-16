La juventud fue protagonista en Lomas a 50 años de La Noche de los Lápices

La juventud fue protagonista del encuentro que se hizo este miércoles en Lomas de Zamora para recordar los 50 años de La Noche de los Lápices . Más de 2 mil pibes y pibas realizaron una caravana hasta el Pozo de Banfield para participar del acto oficial en el que recordaron a los estudiantes y militantes desaparecidos por la dictadura militar .

Con banderas, carteles y mucho entusiasmo, los alumnos se encontraron desde temprano en las calles para formar parte de una jornada histórica. La concentración fue en el cruce de Ana Acerboni y Alfredo Palacios para caminar hasta Gabriela Mistral y después ir por Siciliano hasta llegar al Ex Pozo de Banfield .

"Milito desde que soy bastante chica y siempre voy consciente de todo lo que se necesita. Tenemos un equipazo que siempre está organizado, luchando y hoy somos unas 300 personas que vinimos con mucha emoción, sentimiento y euforia a participar de este día tan especial", expresó Lu, una joven que forma parte del Frente de Estudiantes de Lomas de Zamora (FELZ) que también se movilizó para estar en los actos que se hicieron en La Plata .

El ENAM, Secundaria N°40, Secundaria N°55 y la Secundaria N°62 fueron otras de las escuelas que participaron de la jornada. A su vez, en los alrededores del Pozo de Banfield desplegaron una muestra temática con información y contenidos interactivos sobre La Noche de los Lápices.

"Armamos un stand con juegos, folletos, imágenes y unos compañeros tienen una cajita en la que están juntando reflexiones y opiniones de la gente que vino al acto. Cuando estaba en el secundario participaba mucho en los centros de estudiantes y siempre pienso que yo también podría haber sido una de las chicas que desaparecieron en la dictadura porque me gusta movilizarme y militar", expresó Catalina, del Profesorado de Educación Física del Modelo Lomas.

La importancia de un Espacio para la Memoria en Lomas

El diputado nacional Horacio Pietregalla Corti fue uno de los que tomó la palabra durante el acto por los 50 años de La Noche de los Lápices. "Hoy nos quieren hacer creer que la juventud no está comprometida y a lo largo y a lo ancho del país vemos un montón de pibes y pibas defendiendo la ley de centro de estudiantes que llevó adelante Cristina Fernández de Kirchner", remarcó.

Pietregalla Corti, que es uno de los nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo, también habló de la importancia de que exista un Espacio para la Memoria en Lomas de Zamora. "La primera vez que vine acá al Pozo de Banfield estaba la Policía y había pibes detenidos que los metían en los mismos calabozos donde estuvo Pablo Díaz (sobreviviente de La Noche de los Lápices). Hoy, esto es un Espacio para la Memoria gracias a las políticas de Néstor, Cristina, la lucha de los organismos de derechos humanos y de compañeros como Pablo".